Stille Größe

Den beeindruckenden Brunnen aus Rosa-Granit in der hauptstädtischen „Groussgaass“ hat wohl jeder schon gesehen. Auch die monumentale Skulptur am Hammer Krematorium kennen viele. Genau so wie das fünf Meter hohe Kunstwerk vor der „Banque Centrale“ auf Kirchberg.

KONFERENZ



Am Donnerstag, den 12. Januar, steht das Schaffen Bertrand Neys im Mittelpunkt einer Konferenz im Cercle Munster. Die Kunsthistorikerin Nathalie Becker wird um 19 Uhr das vielfältige Werk des Künstlers beleuchten.



Der Unkostenbeitrag beträgt 15 Euro. Anmeldung erwünscht!



Geschaffen hat sie Betrtrand Ney. Ihm ist eine Konferenz gewidmet, die am Donnerstag, 12. Januar im Centre Munster stattfindet. Wir besuchten den Bildhauer und Maler im Vorfeld dieses Ereignisses in seinem Atelier in Berchem.

Bescheiden und still, vielleicht sogar etwas scheu. Der im französischen Rodemack geborene Bertrand Ney ist kein Künstler, der sich gerne selbst in Szene setzt. Wichtig für ihn ist allein sein Werk.

Seit mehr als 30 Jahren schon schafft er Skulpturen aus Marmor, Bronze, Granit und Beton. Viele von ihnen findet man im öffentlichen Raum wieder. Hierzulande und im Ausland. Sogar in China und Südkorea kann man Ney‘s Stelen und Brunnen, einige bis zu 80 Tonnen schwer, entdecken.

Mit einem freundlichen Lächeln öffnet uns Bertrand Ney die Tür zu dem alten Bauernhaus, das er seit langen Jahren bewohnt, in dem er nicht nur über ein geräumiges Atelier sondern auch - gleich hinter dem Bauwerk - über einen enormen Garten, ein ehemaliger „Bongert“, verfügt.

Ideale Voraussetzungen für die Skulpturen aus verschiedenen Gesteinsarten und aus Beton, die der Künstler erschafft. „Als wir uns das Haus damals ansahen, hab‘ ich gleich zu meiner Frau gesagt: ‚Nein, in diese Ruine werde ich niemals einziehen‘.

Aber als ich den Garten sah, es war mitten im Mai und die Bäume standen in voller Blüte, da war‘s um mich geschehen.“ Bertrand Ney hatte damals das richtige getan.

Auch wenn zunächst einmal jede Menge Arbeit anstand. Das Bauernhaus war in sehr schlechtem Zustand. Aber die Mühe hat sich schließlich gewohnt. Rasch gewöhnte sich die Familie, Vater, Mutter und zwei Söhne, die zuvor in einem Appartement in Merl gelebt hatte, an die neue Situation.

Und der Künstler konnte sich endlich ein großes Atelier unterm Dach einrichten.