"Maester Aemon" ist tot

In der erfolgreichen US-Fantasyserie "Game of Thrones" spielte er den weisen gelehrten Maester Aemon. Nun ist der Schauspieler Peter Vaughan am Dienstag im Alter von 93 Jahren gestorben. Dies teilte seine Agentin Sally Long-Innes mit.

Weltweit bekannt wurde der Brite erst im hohen Alter durch seinen Part in der genannten Serie. Als blinder Gelehrter beriet dieser die Männer der Nachtwache, die das Königreich Westeros gegen Eindringlinge aus dem Norden schützen. In dieser Rolle war Vaughan von der ersten bis zur fünften Staffel (2011 bis 2015) immer wieder mal zu sehen, ehe Maester Aemon hochbetagt den Serientod starb.

Zuvor war Vaughan in Großbritannien vor allem durch seine Rolle in der 70er-Jahre-Sitcom "Porridge" bekannt gewesen. Insgesamt war der Schauspieler in mehr als 70 Produktionen zu sehen, darunter auch die Terry-Gilliam-Filme "Time Bandits" und "Brazil" oder "The Remains of the Day" von James Ivory.