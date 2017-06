Simone Mousset gewinnt Tanzpreis 2017

"Ein Preis, um eine mutige junge Choreografin zu ehren, deren Kunst eine ehrliche und kreative Botschaft entwickelt", so das Fazit der diesjährigen Jury. Simone Mousset studierte in London und nahm an Tanzauftritten in ganz Europa und darüber hinaus teil.

Seit etwa zwei Jahren macht sie ihre eigenen Choreografien. Vor kurzem sorgte sie für Medienwirbel in Luxemburg, weil sie ein Stück schrieb, das sich an zwei Schwestern aus den 60er Jahren interessierte, die den folkloristischen Tanz beeinflusst haben sollten. Nur hatte es die zwei Schwestern nie gegeben.

Die Jury, die Mousset den Preis verlieh, bestand aus Marie-Laure Neiseler, Carl Adalsteinsson, Sylvia Camarda, Anne-Mareike Hess und Mathis Junet. Der Preis wird alle zwei Jahren vergeben und soll junge Choreografen und Tänzer in Luxemburg unterstützen.