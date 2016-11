Der Fantasie freien Lauf lassen

Die Veranstaltung, die noch bis einschließlich Dienstag stattfindet, richtet sich an Kinder zwischen fünf und zehn Jahren. Sie sollen in verschiedenen Workshops die Möglichkeit erhalten, ihrer Fanatsie freien Lauf zu lassen, Märchen erfinden und diese dann in einem selbstgebastelten Buch verewigen.

Organisiert werden die Aktivitäten von "neimënster" in Zusammenarbeit mit dem "Musée national d’histoire naturelle", der Nationalbibliothek, den Schülern der 13e Techniciens de l’image (Klasse von Joseph Tomassini) des "Lycée des arts et métiers" und dem Medienpartner Tageblatt.

Unser Fotograf Jean-Claude Ernst hat sich am 2. Tag der veranstaltung in der Abtei Neumünster umgesehen.