Bataclan: Sting am 12.11. zur Neueröffnung

Exclusive concert in Paris for re-opening of @le_bataclan just announced for Sat., Nov. 12. Details/ticket info at https://t.co/lrpZj6pppQ. pic.twitter.com/VkMcbdnidx — Sting (@OfficialSting) 4. November 2016

Lautbeispielsweise seien mehrere Namen gehandelt worden: Patti Smith, Bruce Springsteen, Metallica, auch Sting wurde genannt – oder sogar ein kollektives Konzert. Nun steht also fest, dass es Sting sein wird.

Der 12. November ist ein Samstag. Sonntags, am Jahrestag der Pariser Attentate, wird es eine Gedenkzeremonie in Anwesenheit auch der Eagles of Death Metal geben, die am Abend der Terror-Attacke im Bataclan spielten.

Weitere Konzerte, die bereits fest stehen: Pete Doherty, Alex Beaupain, Vianney, Nada Surf, FFF, Youssou N'Dour, Marianne Faithfull.