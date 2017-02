Athener feiern ihr neues Kulturzentrum

Ministerpräsident Alexis Tsipras sprach von einem Kulturzentrum, das "neue Horizonten für die Oper öffnen wird". Es sei ein Gebäude "für das ganze Volk, für alle, nicht für wenige", sagte Tsipras weiter. In dem imposanten Gebäude des italienischen Star-Architekten Renzo Piano werden die Nationalbibliothek und die griechische Staatsoper ihr neues Zuhause finden.

Finanziert wurde der rund 600 Millionen Euro teure Neubau von der Stiftung des 1996 verstorbenen griechischen Reeders Stavros Niarchos. Mit der offiziellen Übergabe an den Staat wird sich die Stiftung schrittweise aus dem Betrieb und der Verwaltung des Kulturzentrums zurückziehen. Deswegen gibt es auch Kritik: Beobachter fürchten, der notorisch klamme griechische Staat könnte das neue Haus kaputtwirtschaften. Regierungschef Tsipras versicherte, der Staat werde sich um die Erhaltung und Funktion des Kulturzentrums kümmern.

