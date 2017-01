Dudamel dirigiert Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker

Die Wiener Philharmoniker läuten am Sonntag (11.15, ORF 2, ZDF) das Jahr 2017 mit ihrem traditionellen Neujahrskonzert ein. Zum ersten Mal steht der 35-jährige Venezolaner Gustavo Dudamel am Pult des berühmten Orchesters im Großen Saal des Wiener Musikvereins. Er ist der bisher jüngste Dirigent in der über 75-jährigen Geschichte des Konzerts. Auf dem Programm stehen erneut rund 20 Walzer und Polkas vor allem der österreichischen Musiker-Dynastie Strauß. Der Saal wird wie gewohnt mit Tausenden Blumen festlich dekoriert sein.

Einlagen wird es vom Wiener Staatsballett geben, das nach einer Choreographie von Renato Zanella tanzt. Neben den 2000 Zuhörern, die heiß begehrte Karten für das Konzert ergattern konnten, werden voraussichtlich rund 50 Millionen Zuschauer in 90 Ländern die Live-Übertragung verfolgen. In Deutschland ist das Konzert im ZDF zu sehen.