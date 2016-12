Adele vs. Beyoncé

Die britische Sängerin Adele und R&B-Star Beyoncé sind die großen Favoriten für die Grammy-Verleihung im kommenden Jahr. Beide wurden am Dienstag in den drei wichtigsten Kategorien des Musikpreises nominiert: Album des Jahres, Aufzeichnung des Jahres und Song des Jahres. Auch in der Kategorie Pop Solo Performance stehen beide zur Wahl. Der frühere Teenie-Star Justin Bieber und die dänische Popgruppe Lukas Graham sind jeweils in zwei der drei Königskategorien vorgeschlagen.

Das Verfahren



Rund 13.000 Mitglieder der Recording Academy haben über die Nominierungen in 84 Kategorien aus 22.000 Vorschlägen abgestimmt. Lieder und Alben, die zwischen dem 1. Oktober 2015 und dem 30. September 2016 veröffentlicht wurden, waren wählbar.

Insgesamt kommt Beyoncé auf neun Nominierungen, darunter auch mögliche Auszeichnungen für den besten Musikfilm und die beste Rock-Performance, zusammen mit Jack White. Sie führt damit in diesem Jahr das Feld an. In ihrer Karriere hat die 35-Jährige bereits 20 Grammys gewonnen, ging aber häufig als Siegerin in Nebenkategorien von der Bühne.

Jeweils acht Nominierungen gab es für Drake, Rihanna und Kanye West.

Adele hat Chancen auf fünf Preise, außerdem sind ihre Mitstreiter Greg Kurihrer als Produzenten des Jahres nominiert.

Neben Beyoncés "Lemonade" und Adeles "25" könnte "Purpose" von Justin Bieber, "Views" von Drake oder "A Sailor's Guide to Earth" von Sturgill Simpson zum besten Album des Jahres erklärt werden.

Als beste neue Künstler können sich die beiden Countrypop-Sängerinnen Kelsea Ballerini und Maren Morris Hoffnungen machen. Sie kämpfen in dieser Kategorie gegen das House-Duo The Chainsmokers, den R&B-Sänger Anderson .Paak und Chance the Rapper.

Die Grammys werden am 12. Februar in 84 Kategorien von der National Academy of Recording Arts and Sciences verliehen. US-Late-Night-Moderator James Cordon wird die 59. Auflage der Show im Staples Center in Los Angeles präsentieren.

: "25", Adele; "Lemonade", Beyoncé; "Purpose", Justin Bieber; "Views", Drake; "A Sailor's Guide to Earth", Sturgill Simpson.: "Hello", Adele; "Formation", Beyoncé; "7 Years", Lukas Graham; "Work", Rihanna featuring Drake; "Stressed Out", twenty one pilots.(Songwriter-Preis): "Formation", Beyoncé, Khalif Brown, Asheton Hogan und Michael L. Williams II; "Hello", Adele und Greg Kurstin; "I Took a Pill In Ibiza", Mike Posner; "Love Yourself",« Justin Bieber, Ed Sheeran und Benjamin Levin; "7 Years", Lukas Forchhammer, Stefan Forrest, Morten Pilegaard und Morten Ristorp.: Kelsea Ballerini; The Chainsmokers; Chance the Rapper; Maren Morris; Anderson Paak.: "California", Blink-182; "Tell Me I'm Pretty", Cage the Elephant; "Magma", Gojira; "Death of a Bachelor", Panic! at the Disco; "Weezer", Weezer.: "22, A Million", Bon Iver; "Blackstar", David Bowie; "The Hope Six Demolition Project", PJ Harvey; "Post Pop Depression", Iggy Pop; "A Moon Shaped Pool", Radiohead.: "In My Mind", BJ the Chicago Kid; "Lalah Hathaway Live", Lalah Hathaway; "Velvet Portraits", Terrace Martin; "Healing Season", Mint Condition; "Smoove Jones", Mya.: "Coloring Book", Chance the Rapper; "And the Anonymous Nobody", De La Soul; "Major Key", DJ Khaled; "Views", Drake; "Blank Face LP", ScHoolboy Q; "The Life of Pablo", Kanye West.