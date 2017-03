Sandé hat sich in den Olymp des Soul&R’n’B- Genres hochgearbeitet. In den letzten sechs Jahren hat sie vieles erreicht: Nummer-eins- Singles und -Alben, unzählige Preise und Auszeichnungen, ausverkaufte Konzerte und Tourneen. Am Samstag ist Emeli Sandé erneut in Luxemburg.