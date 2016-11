Agnes Obel: die unausstehliche Leichtigkeit der Musik?

Die drei ersten Songs klangen eher nach Elektro-Pop, bevor mit Klassik angehauchte Pop-Lieder abwechselnd mit dem Jazz flirten durften. Überhaupt gab es wohl einige Abwechslung im gesamten Konzert, und trotzdem blieb ein Eindruck von sich wiederholender Monotonie. In der Tat ist die Künstlerin bekannt für hypnotisierende Rhythmen, welche schmeichelnd melancholisch zu träumerischen Klangspaziergängen einladen, die Frauenstimmen verhauchen veredelte Noten welche mit berauschendem Cellodiktat eine Klangfarbenwelt in musikalischen Atmosphäre verwandeln.

Die hüpfenden Songs sind schön, mit sanft steigendem Tempo erinnern letztere an eine romantische Zirkuswelt aus vergangenen Zeiten. Doch die Songs vom aktuellen Album werden von Melodien getragen, die weniger einprägsam sind, es fehlt ihnen an Charakter und phasenweises Pianogeflüster mit leise phrasierendem Cello konnte nur höflichen Beifall ernten.

Obel spricht leise, sie sucht nur gezielt kurzen Sprechkontakt zum Publikum und lässt ihre Songs Welten und Geschichten beschreiben. Klangmärchen mit bedächtig schwungvollen Arrangements tröpfeln durch den Raum, machen süchtig, nachdenklich und müde zugleich. Auch die Lichtgestaltung blieb atmosphärisch empathisch, sanft kreiselnd, punktuell wohl betonend jedoch beruhigend ohne überschwänglichen Höhepunkt.

So war nach 65 Minuten die eigentliche Show schon gelaufen, mit Zugabe insgesamt kamen die Zuschauer auf "traurige" 80 Minuten. Viele waren zwischenzeitlich schon nach Hause gezogen, so dass ein Eindruck von gemischten Gefühlen übrigblieb. Vielleicht ist diese echte musikalische Kunst eher geeignet für ein sitzendes Publikum in einem klanglichen Umfeld von der Qualität einer Philharmonie. Oder vielleicht gelang es der Künstlerin nicht, mit den neuen Songs eine weiterhin äußerst persönliche Klangwelt mit ausreichend packendem Charakter zu erschaffen. Ein Kunsterlebnis ohne nennenswerte Höhepunkte hinterlässt halt den fahlen Geschmack von kreisender Melancholie.