Jacques Schneider rend hommage aux agriculteurs

Artiste passionné mais aussi homme de conviction, il défend à travers ses peintures toutes celles et ceux qui font le pays. Sa précédente exposition avait mis la lumière sur les pompiers, si indispensables et pourtant méconnus. Ce nouveau projet se penche sur les agriculteurs. Loin du rythme de la capitale et des grandes villes, ces hommes mais aussi ces femmes font pourtant vivre le territoire, les zones rurales mais sont aussi des piliers de l'économie, et bien sûr de l'alimentation... Sous les couleurs et les coups de pinceaux de Jacques Schneider, leur engagement et leur énergie sont ainsi valorisés.

Autour d'un verre, de lait forcément, les personnes présentes ont partagé un moment de convivialité dans une Kritzel Fabrik version champêtre. Le plus cathodique des agriculteurs luxembourgeois, Guy Wester, venu en famille, a sympathiquement posé avec sa femme Victoria et leur fille Charlotte.

Si l'amour est dans le pré, la Kritzel Fabrik était pour ce vernissage sous le signe de l'amitié.