Einzigartiger Musik- und Tanzgenuss

„Einzigartig“ ist das Prädikat, das am besten das Konzert der „Harmonie municipale Esch-sur-Alzette“ (HMEsch) beschreibt: Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Fräiraim“ treten 85 Musiker zusammen mit Tänzern der Tanzschule „Sara Eden“ und des „Conservatoire de la Ville de Luxembourg“ am 26. November um 20 Uhr im Großen Auditorium der Philharmonie Luxembourg auf. Insgesamt rund 150 Akteure nehmen an dieser Gala-Veranstaltung unter dem Motto „Music & Dance“ teil, erzählen HMEsch-Präsident Emile Werner und der beigeordnete Sekretär André Even auf einer Pressekonferenz am Dienstag.

Nicht nur die Chance, im großen Konzerthaus aufzutreten, sei einzigartig, auch die Zusammen- und Umsetzung des Abendprogramms suchen ihresgleichen. So spielen die Musiker im ersten, eher klassisch angelegten Teil „Romeo und Julia“ von Sergej Prokofjew. Das Ballettstück setzen Conservatoire-Schüler aus den Klassen von Michèle Mathieu-Nègre und Lionel Droguet tänzerisch um. In Teil zwei des Programms geht es in Richtung Broadway. Zu Stücken u.a. aus den Musicals „Grease“, „Chicago“ oder „Tanz der Vampire“ treten die Tänzer der Sara-Eden-Schule sowie die Solisten Émilie Duval (Soprano) und Serge Schonckert (Tenor) auf.

Die gute Nachricht für Musikliebhaber sei, dass die Stücke aus beiden Programmteilen vom Dirigenten Jean Thill eigens für diesen Abend für ein Harmonieorchester adaptiert wurden, so dass ein einzigartiger Musikgenuss garantiert sei. Doch die schlechte Nachricht folgt auf dem Fuße: Die rund 1.300 Plätze für den Abend seien „restlos ausverkauft“, so Emile Werner. Mit etwas Glück könnte es wenige Tage vor der Veranstaltung oder am Abend selbst noch einige Restkarten an der Abendkasse geben.

Wer eine Karte für die November-Gala bekommen hat, kann einen ebenso einzigartigen Service der HMEsch nutzen: Am 26. November um 18.30 Uhr steht an der Haltestelle Prënzereng (ehem. Poggi, bd. Prince Henri/rue Pasteur) in Esch ein kostenloser Schuttledienst zum Konzert nach Luxemburg bereit.

Wer den Pendeldienst nutzen möchte, sollte sich per E-Mail unter schanenm@pt.lu mit dem Vermerk „Navette PHIL“ imVoraus anmelden.