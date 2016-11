Milow im Atelier

Der belgische Sänger Milow kam nach Auftritten in New York und Toronto nun wieder nach Europa: Zum Auftakt seiner Europatournee spielte er am Mittwoch in Luxemburg. Mit im Gepäck dabei hat er sein neues Album „Modern Heart“. Dies ist bereits das fünfte Studioalbum des Belgiers. Das neue Album zeichnet sich durch einen neuen Sound aus. Die Zuschauer im Atelier schien die neue Stilrichtung aber nicht zu stören. Sie feierten ihren Star.