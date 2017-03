Geballte Kraft

„Red meets Black“ haben Monique Becker (Malerei) und Reiny Rizzi-Gruhlke (Wachsmalerei) ihre gemeinsame Schau mit rezenten Arbeiten im Oberkorner Espace H2O betitelt. Gemeinsam ist beiden Künstlerinnen, dass Emotionen in ihrem Werk eine wichtige Rolle spielen.

Espace H2O

Monique Becker und

Reiny Rizzi-Gruhlke:

„Red meets Black“



Bis zum 9. April 2017

Mi. bis So., 15 bis 19 Uhr

Rue Rattem

L-4687 Differdingen

„Ich bin fasziniert von der Farbe Schwarz. Von der Eleganz dieser Farbe“, erklärt Monique Becker, als sie uns durch die Ausstellung führt. Sie bespielt mit ihren überwiegend großformatigen Arbeiten den linken Teil der mehr als geräumigen Galerie. „Für mich ist Schwarz keine traurige Farbe. Überhaupt nicht. Ich sehe darin etwas Positives!“, fügt die Künstlerin hinzu, so, als müsse sie sich rechtfertigen.

Die allermeisten ihrer Malereien, die sie zeigt und die in den letzten beiden Jahren entstanden sind, sind Acrylarbeiten auf Leinwand. Obwohl Schwarz in der Tat in ihren Werken dominiert, so ist es doch so, dass Monique Becker es versteht, dieser Farbe unglaublich viele Schattierungen zu entlocken. Sehr oft sind es zahllose Farbschichten, die sie dick auf die Leinwand aufträgt.

Unverdünnt, so dass der Eindruck entsteht, es handele sich um Ölmalerei. Dabei gibt es in der Ausstellung lediglich ein einziges Ölbild der Künstlerin, die erst im Ruhestand die Zeit zum Studieren fand und sich demnächst Meisterschülerin des deutschen Malers, Grafikers und Bildhauers Markus Lüpertz nennen darf. In manchen der überwiegend abstrakten Malereien tauchen figurative Elemente auf. Porträts – wie bei dem Foto oben rechts – oder Figuren.

Die Werke, die die Wahl-Escherin Reiny Rizzi-Gruhlke im rechten Flügel des Espace H2O ausstellt, sind ebenso kraftvoll wie die Arbeiten Beckers, wenn auch auf einer anderen Ebene.

Die figurativ arbeitende Künstlerin hat sich vor einigen Jahren auf die Wachsmalerei konzentriert, und in ihren ausdrucksstarken Bildern befasst sie sich vor allem mit der Verarbeitung der Traumata von Kindern und Frauen, die missbraucht worden sind oder denen andere Arten physischer, aber auch psychischer Gewalt angetan wurden.

Auch Rizzi arbeitet viel mit Schwarz- und Grautönen. „Red“ kommt aber in fast allen Werken vor, wobei es sich eher um rosarot handelt. „Last might I dreamed about my father“ nennt sich eine der beiden Werkreihen, aus denen sie Arbeiten präsentiert. Dabei geht es um die persönliche Verarbeitung eines (Alp-)Traums, den sie als Kind oft hatte. Bären und Bäume sind die Hauptprotagonisten.

Eine zweite Reihe mit dem Titel „Broken“ befasst sich allgemeiner mit der Thematik Gewalt und Missbrauch. In einer Vitrine liefert Reiny Rizzi-Gruhlke einen kleinen Vorgeschmack auf ihre kommende Ausstellung „Uecht“. Hier setzt sie u.a. auch moderne Stickerei ein.