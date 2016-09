Auftaktkonzert in der Philharmonie

Am Montag spielten die "Solistes européens" unter der Leitung von Christoph Koenig das Auftaktkonzert in der luxemburgischen Philharmonie. Auf dem Programm stand "Upswing" von Luc Grethen, ein Stück, das vom Kulturministerium in Auftrag gegeben und am Montag zum ersten Mal aufgeführt wurde.

Weiterhin wurde die "Symphonie n° 9 op. 70" von Dmitri Chostakovitch, sowie die "Symphonie n° 5 op.82" von Jean Sibelius gespielt. Sehen Sie hier unsere Bildergalerie des Konzerts.