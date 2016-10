JRRIUE: Gewinner von 2015 wird ausgestrahlt

Der Titel des Stücks ist eine phonetische Transkription aus dem Arabischen und bedeutet "Laf fort!" Das Thema des Hörspielpreises 2015 lautete "Krieg der Welten" und das Gewinnerstück greift die Flüchtlings-Problematik auf (► Link). Das Werk wurde in Frisingen in den Linster-Studios unter der Regie von 100,7-Programmdirektor Claude Mangen radiophonisch inszeniert und aufgezeichnet.



Das Thema der zweiten Auflage lautet derweil "Sozial Medien an hiren Impakt op Zäit a Kultur". Manuskripte können noch bis zum 31. Oktober eingereicht werden. Der Preis ist mit 3.500 Euro dotiert. Der Gewinner wird am 18. November im Rahmen der "Walfer Bicherdeeg" bekannt gegeben.