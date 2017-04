Sonderpreis bei MTV-Movie-Awards

Wie der Musik-Sender am Freitag bekanntgab, geht der MTV Generation Award damit erstmals an eine Filmreihe und nicht an einen einzelnen Schauspieler. In der Vergangenheit waren Stars wie Robert Downey Jr., Johnny Depp, Tom Cruise, Reese Witherspoon und Sandra Bullock mit dem Ehrenpreis für besondere Verdienste im Filmgeschäft geehrt worden.

Der achte Teil der 2001 gestarteten Hit-Serie Fast & Furious um illegale Straßenrennen räumt derzeit an den Kinokassen kräftig ab. Vin Diesel soll den Preis für die gesamte Besetzung entgegennehmen. Co-Stars wie Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson und Jordana Brewster werden ebenfalls erwartet.

Zum 26. Mal vergibt der Sender in diesem Jahre seine von Fans gewählten Auszeichnungen für Spielfilme, erstmals sind bei den MTV Movie & TV Awards auch Fernsehkategorien dabei. Der US-Komiker Adam DeVine (33, Pitch Perfect) soll die Show am 7. Mai in Los Angeles moderieren. Der Gruselthriller "Get Out" geht mit sechs Nominierungen als Favorit ins Rennen.