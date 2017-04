18 Filme nominiert

Insgesamt 18 Filme wurden für den Hauptwettbewerb des Festival de Cannes nominiert, darunter "Happy End" vom Österreicher Michael Haneke, "Les Proies" der US-Amerikanerin Sofia Coppola, "Rodin" des Franzosen Jacques Doillon und "L'Amant double" von François Ozon. Dies gaben die Organisatoren am Donnerstag in Paris bekannt.

Im Rennen um die Goldene Palme finden sich auch der US-Amerikaner Todd Haynes mit "Wonderstruck", die Franzosen Michel Hazanavicius mit "Le Redoutable" und Robin Campillo mit "120 battements par minute", der Koreaner Bong Joon-Ho mit "Okja", der deutsch-Türke Fatih Akin mit "In the Fade" und der Russe Andreï Zviaguintsev mit "Loveless".

Die amerikanischen Schauspieler Joaquin Phoenix, Colin Farrell, Julianne Moore, Kirsten Dunst und Elle Fanning, die prominente Australierin Nicole Kidman, die Britin Robert Pattinson und die Franzosen Vincent Lindon, Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant, Louis Garrel und Adèle Haenel werden den roten Teppich in Cannes beehren.

Außerhalb des Wettbewerbs zeigen die französische Regisseurin Agnès Varda und der bildende Künstler JR ihr "Visages, villages". In einer Spezialvorstellung wird Raymond Depardon seinen Dokumentarfilm "12 jours" über die Zwangseinweisung vorstellen, Claude Lanzmann "Napalm" über Nordkorea und Al Gore seinen neuen Film über das Klima "An Inconvenient Sequel" zeigen.

"Wir befinden uns in einer politischen Sequenz" in Frankreich mit den Präsidentschaftswahlen, die kurz vor dem Auftakt des Festivals abgehalten werden, betont Pierre Lescure, Präsident des Festival de Cannes auf der Pressekonferenz. Zudem erinnerte Lescure an den Ausnahmezustand, in dem sich Frankreich immer noch befinde. In Sachen Sicherheit gelten die gleichen Bestimmungen wie bereits vergangenes Jahr. Das Festival de Cannes wird vom 17. bis zum 28. Mai ausgetragen.