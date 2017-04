Alles rund um Bücher

Am Samstag beginnt das Programm ab 14 Uhr im „Café littéraire“ mit der Preisüberreichung des „Prix Laurence“ der Alterskategorie 12 bis 18 Jahre. Junge Künstler werden ihre eigenen Texte live vortragen. Bis 17 Uhr wird es außerdem zu essen geben.

Ab 19.30 Uhr steht „Literary Sound System“ im „Café littéraire“ auf dem Programm. Hier treffen Literatur und Musik aufeinander. Als Erster nimmt O’JAC, ein luxemburgischer Rapper, der mehrere Texte auf Luxemburgisch, Deutsch und Französisch vortragen wird, das Zepter in die Hand. Während des ersten Teils des Abends werden Jugendliche ihre Texte vorlesen, rappen und singen. Danach übernimmt die Roots Intention Crew. R.I.C werden Texte und Autoren vorstellen, die ihre Musikkarriere beeinflusst und ihre Kernaussagen geprägt haben. Der Eintritt für dieses Spektakel ist frei.

Am gleichen Abend findet der „Non-Stop 2017 – Scenes of Crime“ der „Harmonie municipale Beetebuerg“ statt. Es handelt sich hierbei um einen Auftritt der Theatergruppe "Kaleidoskop" mit dem "Renert" von Michel Rodange, Text von Jean-Paul Maes und Musik von André Mergenthaler. Die Moderation übernimmt Marie-Jeanne Jacobs und Marco Schank die Lesung. Der Eintrittspreis in die Bettemburger Sportshalle beträgt 12 Euro, für Minderjährige hingegen ist der Eintritt frei.

Sonntags von 10 bis 16 Uhr kann man die Schreibwerkstatt von Wally Differding-Buch im Zentrum Louis Ganser in Bettemburg besuchen. „Schreiben, Worte finden, seiner Hoffnung Ausdruck verleihen, dazu will die Schreibwerkstatt anregen“, beschreibt Wally Differding den Workshop. Das kreative Schreiben soll die Möglichkeit bieten, sich auszudrücken. Um kostenlos bei der Schreibwerkstatt teilzunehmen, kann man sich unter der Nummer 51 80 80 86-6 anmelden. Der Kurs wird auf Luxemburgisch oder Deutsch gehalten.

„De Bustawe Bongert Beetebuerg“, ein Nachmittag für Kinder, findet am Sonntag von 14 bis 17 Uhr im Bongert Altenhoven statt. Treffpunkt hier ist um 13.45 Uhr auf dem Parking des Fußballplatzes. Vier Vorlesungen mit aktivem Einbeziehen der Kinder werden stattfinden.

Zur Gelegenheit des 125. Todestages des luxemburgischen Dichters Edmond de la Fontaine, bekannt unter dem Namen Dicks, haben Claude Fritz und Paul Dahm das 1991 zusammengestellte Programm von Josy Braun auf eine amüsante Weise neu adaptiert. Es treten unter anderem Danielle Werner, Pierre Bodry, Marcel Hamilius und Gérard Heinen auf. Den historischen – und kostenlosen – Ausflug in das Leben von Dicks kann man ab 17 Uhr im Bettemburger Schloss erleben.

Das letzte Spektakel des Wochenendes wird ab 19 Uhr in der "Galerie d’art Maggy Stein" stattfinden. „Le frioul en poèmes“ stellt Gedichte von Celso Cescutti, Luigi Bevilacqua und Giacomina De Micheli in den Mittelpunkt.Vorgetragen werden diese von Falvio Vidoni, ausgezeichnet in Fremdsprachen und Litteratur, Übersetzer, Editor und Autor, seit 1963 Journalist und seit 2009 in Rente. Der Eintritt zu „Le frioul en poèmes“ ist frei.

