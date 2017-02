Oscar-Vorbereitungen in Luxemburg

LaLaLand von Damien Chazelle ist ein buntes, fröhliches Musical mit einem bitteren Ende. Es spielt bei 14 Nominierungen in der allerobersten Liga.



Moonlight von Barry Jenkins erzählt den schwierigen Weg ins Erwachsensein. Er wurde achtmal nominiert.



Manchester by the Sea von Kenneth Lonergan spielt im weißen Arbeitermilieu der US-Atlantikküste und gilt mit sechs Nominierungen als ernsthafter Oscar-Anwärter.



Lion von Garth Davis wurde ebenfalls sechs Mal nominiert. Der Film erzählt eine wahre Geschichte und basiert auf dem autobiografischen Bestseller "Mein langer Weg nach Hause" von Saroo Brierley. Es geht um die lange Reis des kleinen Saroo aus seinem indischen Dorf bis nach Australien und wieder zurück.



Fences von und mit Denzel Washington spielt ebenfalls im Arbeitermilieu, thematisiert jedoch die Ungerechtigkeit gegenüber schwarzen Menschen. Er wurde viermal nominiert.



Jackie von Pablo Larrain (drei Nominierungen) erzählt auf eindrucksvolle Weise die Tage der ehemaligen First Lady unmittelbar nach der Ermordung ihres Mannes John F. Kennedy.



