De Jury, deen aus dem Anita Gretsch, dem Claude Kremer, dem Angelika Bräutigam, dem Michel Delage an dem Jacques Welter besteet, huet vun enger immens laanger Longlist folgend Titele fir d’Shortlëscht zeréckbehalen.

Kannerbuch:

Hoscheit Jhemp/Schneider Carlo, De Schmunzel, Editions Guy Binsfeld

Kremer Christiane a Biwer Vincent, So mol, Lobo, Kremart

Lux-Bintner Sonja, 12 Gutt-Nuecht-Geschichten, Editions PHI

Ruffie Laca Beatrice, La fée cabossée, Kiwi ELG

Tuire Siirainen/Judith Paskin, Wee geeschtert a menger Kichen erëm?, PersPektiv Editions

Literatur:

Groeber Gast, Zweemol schwaarze Kueder, Op der Lay

Hausemer Georges, Jaspers Susanne, Wir sehen uns in Venedig, CapyBaraBooks

Reisen Tom, Les Bulles, Hydre

Schinker Jeff, Sabotage, Hydre

Schlechter Lambert, Les Parasols de Jaurès, Editions Guy Binsfeld

Sachbuch:

Anthologie, Mit den Haien streiten, CapyBaraBooks

De Smet Yves, Victor Hugo à Vianden, Editions PHI

Diseviscourt Ralph, Dizzy on the road, Revue

Meier-Hottua Nathalie, Paleo, Editions Schortgen

Meyer Jean-Paul, Charly Schmalspurbahn Lux-Echternach, Editions Klopp

D‘Laureate ginn de 14. November am Kader vun de Walfer Bicherdeeg bekannt. De Publikum dierf ënnert de 15 Titele säi Favorit wielen, deen da ganz demokratesch mam Publikumspräis ausgezeechent gëtt. Am Kader vum periphäre Programm vun der Lëtzebuerger Präsenz op der Frankfurter Buchmesse sinn d’Finaliste aus der Kategorie “Literatur” e Méinden zu Berlin fir eng Table ronde an der Ambassade agelueden.