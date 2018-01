Als Immigrant in Luxemburg Fuß zu fassen, ist nicht einfach. Umso schwieriger ist dies für Musiker, die hier ihrem Beruf nachgehen wollen. Der Kubaner Ramiro Gonzalez hat das am eigenen Leib erfahren und will solchen ausländischen Musikern mit seiner Vereinigung „Sabrosón*“ helfen.

Seine Geschichte steht exemplarisch für viele Musiker, die sich in einem fremden Land wiederfinden. Sie wollen sich nicht nur ein Leben aufbauen, sondern auch ihrer ...