Die Welt der Musik ist riesig. Es gibt Hunderte Musikrichtungen. Einige sind sehr präsent und uns geläufig, wie Jazz, Pop und Rock. Andere wiederum sind geradezu obskur.

Was ist Musik? Der Duden definiert Musik als die “Kunst, Töne in bestimmter (geschichtlich bedingter) Gesetzmäßigkeit hinsichtlich Rhythmus, Melodie, Harmonie zu einer Gruppe von Klängen und zu einer stilistisch eigenständigen Komposition zu ordnen; Tonkunst”. Diese Definition ist naturgemäß sehr vage. Es geht darum, Töne auf eine (un)bestimmte Art und Weise anzuordnen. Was aber als Musik empfunden wird, ist von Person zu Person unterschiedlich. Selbst ein und dieselbe ...