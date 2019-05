Der erste Auftritt der “Queen of Pop” beim ESC war als krönender Abschluss gedacht. Doch in sozialen Medien erntet Madonna vor allem Häme. Auch politische Botschaften ziehen Ärger nach sich.

Der Niederländer Duncan Laurence (25) ist der Sieger des diesjährigen Eurovision Song Contest. Die Niederlande gewannen zum fünften Mal in der Geschichte des Wettbewerbs – nach 1957, 1959, 1969 und 1975. Die Liebeskummerballade “Arcade” von Laurence traf vor allem den Geschmack der TV-Zuschauer. “Wir sind stolz auf Duncan Laurence, der Europa mit musikalischer Klasse erobert hat, den Niederlanden zum ersten Mal seit 44 Jahren den Gewinn beschert hat und das Songfestival im kommenden Jahr in die Niederlande holt!”, schrieben König Willem-Alexander und Königin Máxima auf Twitter.

Superstar Madonna trat während der Abstimmungsphase auf und sang unter anderem etwas schief den 80er-Jahre-Hit “Like a prayer”. Während ihrer Bühnenshow waren auf den Rücken von zwei Tänzern die israelische und die palästinensische Flagge zu sehen. Israel und die Palästinenser streiten seit Jahrzehnten um das Land zwischen dem Mittelmeer und Jordanien. “Ich bin dankbar für die Gelegenheit, die Botschaft von Frieden und Einheit in die Welt senden zu können”, twitterte die Sängerin. Die Europäische Rundfunkunion betonte hingegen, der ESC sei unpolitisch. Das habe man Madonna klargemacht.

Misstöne löste auch die isländische Gruppe Hatari aus. Es gab Buhrufe in der Halle, weil die Gruppe bei Bekanntgabe ihres Punkteergebnisses Banner mit der Aufschrift “Palestine” (Palästina) hochhielt. Dies blieben jedoch vereinzelte Momente bei einem gutgelaunten Showabend mit 7300 Zuschauern in der Halle und 200 Millionen am Fernseher. Insgesamt nahmen am ESC in diesem Jahr 41 Länder teil, davon 26 im Finale. Die Zuschauer konnten wie immer über den Sieger mit abstimmen, jedoch nicht fürs eigene Land. Jurorenpunkte ergänzten ihr Votum.