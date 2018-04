Die Luxemburgerin Anise Koltz wird in diesem Jahr mit dem “Prix Goncourt de la Poésie Robert Sabatier” ausgezeichnet werden. Die Goncourt Preise sind die höchsten Literaturauszeichnungen in Frankreich. Koltz wird am 4. Mai ausgezeichnet werden.

Die Luxemburgerin, die ihre Gedichte auf französisch veröffentlicht, ist international höchst erfolgreich. Sie wird ausgezeichnet für ihre Gedichtsammlung “Poésie Gallimard”.