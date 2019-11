Norwegen war in diesem Jahr Ehrengast bei der größten Buchmesse der Welt in Frankfurt. Nach dem Erfolg im letzten Jahr war auch Luxemburg wieder mit einem Stand vertreten, der die Vielfalt der hiesigen Literaturszene einem internationalen Publikum präsentierte. Passend dazu können sich die Literaten über eine weitere Ehrung freuen: Die österreichische Literaturzeitschrift Podium widmete sich in einer Sonderausgabe der Luxemburger Szene.

Von unserem Korrespondenten Sascha Dahm

Podium, eine Literaturzeitschrift, die seit 1971 herausgegeben wird, widmet sich in der diesjährigen Sonderausgabe der „Länderhefte“ dem Großherzogtum und seiner abwechslungsreichen und mehrsprachigen Literatur. Warum jeder Interessierte einen Blick hineinwerfen sollte, wird im Folgenden verdeutlicht werden.

Es mag in Luxemburg normal und gängig erscheinen, seinen Alltag in drei Sprachen zu bewältigen. Seit dem Sprachengesetz von 1984 sind dies Luxemburgisch, Standarddeutsch und Französisch. In den unterschiedlichsten Medien wird in mindestens diesen drei Sprachen gängig jongliert und kommuniziert, geschrieben und auch veröffentlicht. Dass dieser Umstand jedoch im nicht allzu weit entfernten Österreich auf Erstaunen trifft, vermag einen nachdenklich stimmen, und dass es gerade die in vielen Bereichen problematische Sprachenvielfalt ist, die die Luxemburger Literatur noch kosmopolitischer und weltoffener erscheinen lässt, als sie es thematisch bereits ist (hierzu später mehr), muss zur Reflexion verleiten. Barbara Neuwirth verweist in ihrem Editorial zur Sonderausgabe bewusst auf die Mehrsprachigkeit und auf einen „gediegenen Überblick über die literarische Produktion in diesem nahen und doch literarisch so wenig bekannten mitteleuropäischen Land“.

Elisabeth Kleinl und Ian de Toffoli schlugen eine Vielzahl an Textbeispielen vor und begleiteten deren Umsetzung, da es sich bei diesem Projekt keinesfalls um reines Copy-and-Paste bereits bekannter Texte handelt, sondern – wie beispielsweise bei den auf Deutsch schreibenden Autoren wie den Servais-Preisträgerinnen Margret Steckel, Nora Wagener und Elise Schmit – um neue, bisher unveröffentlichte Kurzprosatexte. Die Texte wurden in luxemburgischer und französischer Sprache, etwa aus der Feder eines Samuel Hamen, Jeff Schinker oder Nico Helminger, auf Deutsch übersetzt, um sie der deutschsprachigen Leserschaft näherzubringen. Es wäre hingegen ein Fehler, diese Übersetzungen nicht zu lesen, da die Schwierigkeit einer Übersetzung oftmals im Detail liegt und die Verfasser darauf achten müssen, die jeweiligen Sprachspielereien und den Sinngehalt passend zu übersetzen. Das ist ihnen gelungen – und zudem eröffnet sich dem Leser, der mehrere Sprachen beherrscht, ein ganz neuer Zugriff auf die bekannten Texte, die womöglich rein durch die Sprache ganz neue Dynamiken annehmen.



Reichhaltiger Themenschatz

Die 22 Autoren und Autorinnen nehmen den Leser mit auf 22 Reisen und liefern Einblicke in 22 Charaktere, die unterschiedlicher nicht sein können: unter anderem vom verlorenen Zwilling Cornel in Paris bei Margret Steckel über eine Zugfahrt der jungen Claire zu sich selbst bei Nathalie Ronvaux und einem plötzlichen Einschnitt in das Leben des jungen Herrn Schmitt, der am Status des Gesellschafts-Geächteten bei Gast Groeber zugrunde geht, bis hin zu den vermeintlichen Kommunikationsdivergenzen zwischen Carla und Tom bei Georges Hausemer. Die thematische Fülle scheint ebenso unendlich wie das sprachliche Spektrum der Autoren selbst, die darüber hinaus auch in ihrem Wesen und Schaffen grenzenlos und somit – wie Ian de Toffoli in seiner Einführung schreibt – Teil eines interkulturellen Feldes sind.

„Das literarische Feld Luxemburgs ist […] interkulturell […] nicht nur wegen der Beziehungen zu anderen (zum Ausland, zu Nachbarn, zu den großen Literaturen), sondern auch weil es sowohl nicht-luxemburgische Autoren wie Margret Steckel als auch luxemburgische Schriftsteller, die im Ausland veröffentlichen, wie Anise Koltz, Lambert Schlechter, Jean Portante, Jean-Paul Jacobs und viele andere einbezieht.“ Im Zuge dieser gelebten vielschichtigen Interkulturalität und der sprachlichen, thematischen sowie geografischen Nähe zum Ausland zeigt sich die Literatur Luxemburgs samt Literaturschaffenden als Botschafter des Mikrokosmos Luxemburg. Die Sonderausgabe des Podium kann in diesem Zusammenhang als literarischer Katalog verstanden werden, der die Schönheit der Mehrsprachigkeit, die bunte Vielfalt an thematischen Schwerpunkten sowie die immanente Interkulturalität gleichsam verkörpert und demjenigen, der die Luxemburger Literatur nicht kennt, in gleichem Maße ein Handbuch sein wird wie dem, der sie kennt.

Bleibt zu hoffen, dass das Kulturministerium und die „Agence luxembourgeoise d’action culturelle“ (ALAC) auch künftig die Promotion der Luxemburger Literatur gewinnbringend und in enger Zusammenarbeit mit den Verlagshäusern organisieren.