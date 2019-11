Pento, un policier de province (Damien Bonnard), intègre la Brigade anti-criminalité de Montfermeil (Seine-Saint-Denis). Une interpellation dégénère sous l’œil d’un drone téléguidé par Issa, un jeune de la cité (Issa Perica). Ladj Ly filme tout: les policiers, les caïds, les Frères musulmans, le maire, les gosses des quartiers. Sans jugement. Avec une lucidité et une tendresse imperturbables.

par Corinne Le Brun

Avec „Les Misérables“, Prix du Jury à Cannes, le réalisateur lance un cri d’alarme sur les banlieues et immerge le spectateur au cœur de la cité. La plupart des acteurs vivent à Montfermeil tout comme Ladj Ly. Rencontre avec l’acteur (Chris, policier aguerri) et coscénariste Alexis Manenti et le jeune Issa Perica (Issa, le gamin au drone) au Film Festival Gent.

Tageblatt: Comment s’est fait le passage du court au long métrage?

Alexis Manenti: Ladj Ly avait d’abord l’idée de faire un long métrage. Il est passé par le court pour s’habituer au tournage même s’il est documentariste. La version longue permet d’approfondir l’intrigue et les personnages. Nous avons gardé le drone et changé la fin. Gwada commet la bavure dans le long métrage, au lieu de Pento dans le court. On a ajouté un volet sur la vie privée des policiers.

C’est votre premier rôle au cinéma. Comment décrivez-vous votre personnage?

Issa Perica: Je vis à Montfermeil, dans le quartier des Bosquets. J’étais figurant dans le court métrage. Comme je connaissais déjà le réalisateur, j’ai passé un mini casting. On a vraiment beaucoup répété mais, au final, c’était plaisant. Je ne veux pas être acteur. Je vais à l’école. Je veux être électricien. Issa est violent, en rage. Il utilise le drone comme un jouet. Il ne savait pas que l’action deviendrait un drame. D’autres personnes comme lui ressentent la colère, l’injustice. La police interpelle des gens, les embarquent, pour rien.

Un film sur votre quartier peut-il changer quelque chose?

I.P.: C’est important de montrer ce qui s’y passe, comme dans d’autres cités. Il vaut mieux que la vie, là, change. Par exemple, que les gens extérieurs à la cité nous écoutent. Que les politiciens tiennent compte de nos besoins pour améliorer le mode de vie qui est difficile, surtout pour nos parents. Il y a la misère mais on est tous soudés. Il n’y a que nous pour nous aider. Comme il leur est difficile de sortir de là-bas, les familles s’entraident. C’est bien. Je ne sais pas si je voudrais quitter ce quartier. Vivre ici n’est pas dangereux, tout le monde peut y venir. Par contre, quand on sort du quartier on n’est pas les bienvenus. C’est bien de faire un film car il sera vu par plus de monde qu’un documentaire.

A.M.: On interroge des choses avec le film. C’est un endroit où il y a beaucoup de pauvreté, de misère et, forcément, les problèmes sont importants. Il y a un abandon de l’Etat et des pouvoirs publics. Montfermeil est un lieu très difficile d’accès et il est encore moins facile d’en sortir. Les gens restent dans la cité. Ils vivent dans un ghetto, un endroit enclavé, détaché où l’Etat est absent. Il n’y a plus une nation, il n’y a plus une possibilité de rêver. Pour régler les tensions, il y a quelques policiers mais les problèmes sont tellement importants que tout ne se règle pas forcément avec la police. Il y a plein de choses à changer: les infrastructures, l’éducation, les écoles, les transports … la gare est en cours de construction. C’est aux politiques de répondre à ça.

Comment s’est déroulé le tournage? Quelle était la réaction des habitants?

A.M.: La plupart des habitants étaient contents qu’on vienne les voir et qu’on parle de leurs problèmes. Ils savaient qu’on ne venait pas juste avec une caméra pour faire un reportage ou filmer certaines choses à notre manière. Ils comprenaient que le sens du film ce n’était pas de les dévaloriser mais de raconter ce qui se passe vraiment. On a été très bien reçus. Il y a une grande solidarité. On a dormi chez des familles. D’autres ont beaucoup de pudeur par rapport à cette misère. C’est légitime. Il y a des bavures chez les policiers et chez les autres. Ladj Ly voulait faire un film honnête et juste, interroger chacun sur ses responsabilités. Il n’a eu de complaisance avec personne. Il a essayé de créer des personnages qui sont complexes pour que chacun puisse avoir son propre avis.

Selon vous, les habitants de la cité ont-ils des points communs avec les Gilets jaunes?

A.M.: Je n’habite pas la cité mais je connais assez bien Montfermeil et des gens qui y vivent. Cela fait des années que les habitants sont des gilets jaunes. Ils revendiquent des droits, subissent les violences policières. L’embrasement à Clichy-sous-Bois, en 2005, s’est répandu jusqu’à la cité des Bosquets. „Si les politiciens ne font rien, il peut y avoir la révolution. Cela peut être pire qu’en 2005“, considère Ladj Ly.

Info

„Les Misérables“ de Ladj Ly. Avec Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Zonga, Issa Perica. En salles dès aujourd’hui.