„Toutes les vies à la fois“: telle est l’ambition de Régis Jauffret qui, un peu plus de dix ans après le premier volet, revient avec le cru 2018 de ses Microfictions, où il raconte, en 1.000 pages et 500 nouvelles de moins de deux pages chacune, avec une plume âcre, sardonique, blanche et impitoyable, des fragments d’existence d’une humanité violente, dépressive, cruelle, vide d’affect et d’empathie. S’il faut s’accrocher pour endurer tant de noirceur, il faut saluer la persévérance de l’auteur tout comme les enclaves lumineuses, plus souvent dues au style de l’écrivain qu’au contenu de ce qu’il évoque.

Une femme qui oppose aux psychiatres inconditionnels du bonheur les bienfaits de la dépression et l’angoisse; un auteur ami de l’écrivain fasciste Brasillach qui tombe progressivement dans l’oubli jusqu’à ce que son nom, un jour, soit effacé du dictionnaire où l’année précédente il se trouvait encore; une vigile de supermarché au cœur froid qui écrit des romans en temps libre; un couple qui gagne ...