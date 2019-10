Bis Claudia Ewen vor sechs Jahren das erste Mal – gemeinsam mit ihren Freundinnen Christine und Valérie Feltgen (die beiden sind Cousinen) – eine Fotoreise unternahm, hatten sie sich reichlich wenig mit dem Thema Fotografie und dem dazugehörenden technischen Wissen befasst. Seitdem hat sich vieles geändert und jetzt präsentieren die drei erstmals eine gemeinsame Ausstellung mit beeindruckenden Bildern. Im Kulturzentrum „An der Eech“ verschwimmen nun bis zum 31. Januar 2020 die Grenzen zwischen Hobby- und Profi-Fotografie.

„Eigentlich schwebte mir die Idee einer Ausstellung bereits seit längerer Zeit vor: Schließlich haben wir in Leudelingen ein schönes, großes Kulturzentrum und auf unseren Festplatten lagern Tausende von Bildern. Das müsste man doch irgendwie zusammenbringen können, habe ich mir gedacht“, erzählt uns Claudia Ewen, als wir sie am Vorabend der Vernissage – diese fand am vergangenen Samstag statt – beim letzten Feinschliff der Accrochage zur Schau „Länder, Leute, Landschaften“ besuchen.

„Im März nahmen wir diesbezüglich Kontakt mit der lokalen Kulturkommission auf“, wirft Freundin Christine Feltgen ein. Nun wurden Nägel mit Köpfen gemacht und das Ergebnis – davon können sich die Besucher des Zentrums „An der Eech“ in den nächsten drei Monaten überzeugen – lässt sich sehen. Atemberaubende Landschaftsaufnahmen, die auf den norwegischen Lofoten entstanden, ungewohnte Eindrücke aus Venedig oder etwa auch aussagestarke Straßenszenen aus Nordirland kann man entdecken. Daneben interessante Porträts und wunderschöne Aufnahmen, die in anderen nahen und ferneren Ländern – von Belgien über Sizilien bis Georgien – entstanden sind. Aber auch Wintereindrücke aus dem Heimatort Leudelingen findet man im gesamten Erdgeschoss des Kulturzentrums verteilt.

Foto: Claudia Ewen Dieses Bild von Claudia Ewen entstand im „Hallerbos“, ein Mischwald in der Provinz Vlaams-Brabant bei Halle in Belgien

Ein Geburtstag, der alles änderte

Zum 50. Geburtstag wünschte sich Claudia Ewen 2013 nichts sehnlicher als eine Fotoreise nach Venedig. Das Angebot hatte sie bei „Freiraum-Fotografie“, einem von inzwischen vielen Anbietern in diesem Bereich, entdeckt. Bei den durch diese spezialisierten Agenturen angebotenen Reisen können Liebhaber der Fotografie das nötige technische Wissen erlangen und ihre Fähigkeiten erweitern. Als sie ihrer Freundin Christine Ewen davon erzählte, war auch diese vollauf begeistert. Und auch deren Cousine Valérie Feltgen (sie wohnt als Einzige nicht in Leudelingen, sondern in Differdingen) zeigte Interesse.

So machten sich die drei vor sechs Jahren zusammen im Februar nach Venedig auf, wo sie ebenso lehrreiche wie spannende Tage unter der Leitung eines erfahrenen Profi-Fotografen erlebten. „Wir hatten damals eigentlich überhaupt keine Ahnung von Fotografie, wir knipsten aber gerne“, betont Christine Feltgen. Und Claudia Ewen ergänzt lachend: „Wir wussten quasi nicht einmal, dass man an den Apparaten auch manuelle Einstellungen vornehmen kann.“ Der Venedig-Urlaub sollte in dieser Hinsicht alles, aber auch alles ändern. Heute kann man den drei fotobegeisterten Damen nichts mehr vormachen, was Lichtstärke oder Brennweite, Verschlusszeit oder ISO-Empfindlichkeit angeht.

Foto: Christine Feltgen „Magic Moments“ hat Christine Feltgen dieses Bild betitelt, das anlässlich einer Reise auf die Lofoten, einer zu Norwegen gehörenden Inselgruppe, entstanden ist

Papier, Dibond, Leinwand

Im Laufe der vergangenen sechs Jahre kamen noch eine Reihe weiterer Fotoreisen zusammen, die letzte führte 2018 übrigens wieder nach Venedig: „Und da konnten wir in der Lagunenstadt sogar Schnee erleben“, freut sich Christine Feltgen. Andere Fotos, die in der Ausstellung gezeigt werden, entstanden bei weiteren Reisen, die die Fotografinnen alleine antraten. So etwa nach Georgien, auf die Ionischen Inseln oder auch zu den norwegischen Lofoten.

Unter den Tausenden Aufnahmen, die im Laufe der Jahre entstanden sind, wählten die drei rund 50 Bilder aus, die sie teils klassisch auf Papier hinter Glas, teils auf Leinwand, teils auf Dibond brachten und die nun im Rahmen der am Samstag eröffneten Ausstellung im schmucken Kulturzentrum darauf warten, von den Besuchern entdeckt zu werden. Claudia Ewen, Christine und Valérie Feltgen indes freuen sich bereits auf den nächsten gemeinsamen Urlaub mit vielen reizvollen Fotomotiven. Um bis dahin nicht aus der Übung zu kommen, treffen sie sich regelmäßig, unter anderem bei den „Fotosfrënn Käerjeng“, wo sie als aktive Mitglieder zusammen mit anderen ihre Leidenschaft teilen können.

Foto: Valérie Feltgen Eine Straßenszene aus Venedig von Valérie Feltgen

Zur Ausstellung Die von der Leudelinger Gemeindeverwaltung in Zusammenarbeit mit der Kulturkommission veranstaltete Ausstellung „Länder, Leute, Landschaften“ mit Fotos von Claudia Ewen, Christine Feltgen und Valérie Feltgen ist bis zum 31.1.2020 im Kulturzentrum „An der Eech“ zu sehen. Geöffnet ist dieses von montags bis freitags von 8.00 bis 12.00 und von 13.30 bis 17.00 Uhr. www.leudelange.lu

Foto: Claudia Ewen Dieses Foto schoss Claudia Ewen bei einem Urlaub in Georgien

Foto: Christine Feltgen „Morgenstimmung“ auf den Lofoten, ein Foto von Christine Feltgen