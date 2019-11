De notre correspondante Clotilde Escalle

La rétrospective consacrée au peintre français d’origine allemande Hans Hartung (Leipzig, 1904 – Antibes, 1989) permet une approche fouillée et par étapes d’une œuvre qui a cherché, depuis sa simplification et la force du geste, par diverses techniques et outils, à retranscrire un état émotionnel, ceci en sublimant l’espace de la toile et en y intervenant dans une tension extrême.

„Quant à moi“, écrit Hartung, „je veux rester libre. D’esprit, de pensée, d’action. Ne pas me laisser enfermer, ni par les autres, ni par moi-même. C’est cette permanence têtue qui, tout au long de ma vie, m’a permis de continuer, de poursuivre ma voie. De ne pas me trahir, ni trahir mes idées.“ Voici, en guise de préambule, qui en dit long sur l’homme et l’artiste. Né allemand, Hans Hartung choisira son camp au moment de la guerre de 39.

Quelques années auparavant il était au cœur de l’avant-garde artistique, à Paris, en compagnie de son épouse, la peintre Anna-Eva Bergman. En 1939, il ne reconnaît plus l’Allemagne, qui le considère comme un artiste „dégénéré“, choisit la France et s’engage dans la Légion étrangère. Brancardier, blessé à la jambe, il sera amputé. Il divorcera de sa première femme qui n’aura pu le rejoindre, trouvera refuge dans le Lot, auprès du sculpteur Julio González, épousera sa fille, Roberta. Longue période de misère pendant laquelle il n’en continu pas moins de créer, sur des cartons, avec ce qui lui tombe sous la main. Peintures de petites dimensions, portraits sur le mode d’un Picasso, figures réduites à l’essentiel, au tourment, au cri. Les formes simples de Julio González l’inspirent, il en reportera les structures sur la toile, ouvrant l’espace à une architecture fine, comme autant de figures mythologiques ou totémiques, d’une beauté limpide et nécessaire.

De l’interrogation de l’image à celle de l’outil

Le dépouillement, les lignes, les taches lui permettent d’amplifier son graphisme pictural à partir de 1954. On le sait curieux d’astronomie, de photographie, il copie également les grands maîtres de la peinture. La photographie le mène vers l’idée de la série. Il s’affranchit de la figuration et, pour celui qui fut le précurseur de l’action painting, il atteint la grâce de l’émotion tout en gardant un certain contrôle, ce qui peut sembler paradoxal mais qui se retrouve fort bien dans les griffures et autres trouvailles, convoquant pour cela différentes techniques, comme le grattage, la lacération, l’emploi de genêts et, après 1960, l’aérosol, le spray, la tyrolienne, la sulfateuse à vigne ou le pistolet à air comprimé. Cette panoplie d’outils lui permet de se renouveler amplement.

En 1952, Hans Hartung, naturalisé français, retrouve Anna-Eva Bergman, ils se remarieront cinq ans plus tard. C’est une période sereine, propice à l’expérimentation dans son œuvre. Hans Hartung s’entoure d’assistants. Reconnu de son vivant, il participe à nombre d’expositions de par le monde.

Les signes posés dès le début agiront comme autant d’éléments calligraphiques, qu’Hartung amplifiera ou fera disparaître au fur et à mesure de son évolution. Celle-ci se fera également en agrandissant les formats, jusqu’à des toiles monumentales. Ses dessins nerveux laissent anticiper les grattages de la surface. Il abandonne la peinture à l’huile un moment, avec la technique du report de centaines d’œuvres réalisées sur papier, dont ses fameuses „palmes“, pour, à partir des années 60, expérimenter la pulvérisation par spray, aérosol, pistolet de carrossier à air comprimé. Hartung veut agir sur la toile. De l’interrogation de l’image, nous passons à celle de l’outil. Hartung est de ceux qui veulent porter la création plastique vers une dimension élargie.

Dans les années 1957 à 1970, il travaille sur des tons froids et acides, du vert turquoise, du bleu, du brun tirant sur le noir, gratte les couches superposées. Les incisions et signes graphiques inspirés de la gravure et de la photo donnent des images nuageuses, des halos sur fond lisse. Les lacérations à l’aide d’outils tranchants permettent des griffures, sur une peinture vinylique, industrielle, utilisée notamment dans la carrosserie. Des toiles de petits formats permettent des expérimentations magistrales, comme si elles étaient réduites à l’éminence du geste et de la couleur, à l’isolement d’un signe.

Le geste se libère encore, pour des formats gigantesques, dans les années 1979-1989. Hans Hartung travaille dans sa propriété d’Antibes, à ciel ouvert, entouré d’assistants. Il se sert de genêts comme de pinceaux végétaux pour fouetter la toile, ce sont des traces aiguës, qui contrastent avec le fond exécuté au pistolet à peinture. Hartung s’est opposé au constructivisme géométrique pour célébrer une peinture abstraite, irréductible, axée sur le geste et la forme. Les dernières peintures renouvellent le répertoire des formes. Monumentales et magistrales, elles sont de la couleur pulvérisée, des coulures et des fusions, avec cette douceur d’une image fondue à la manière, pour certaines, impressionniste. La sensation se déploie sur un espace spectaculaire, un paysage abstrait nous enveloppe. Hartung restera jusqu’à la fin à l’avant-garde de son art.

Info Hans Hartung, La fabrique du geste

Jusqu’au 1er mars 2020

Musée d’art moderne de Paris

11, avenue du Président Wilson

75016 Paris

www.mam.paris.fr