Le dossier Bouillier: suite et fin. Où nous verrons que „Le Dossier M“ est aussi et surtout une analyse infiniment pertinente du rapport que nous entretenons aux fictions, une métaphysique sombre mais lucide de notre être-au-monde et une autopsie de la rupture d’une noirceur drôlissime, suivant parfaitement la notion de l’humour du désastre développée par Antoine Volodine.

Niveau 5: Le moi et la fiction

„Le Dossier M“, c’est aussi le livre d’un amoureux du cinéma et de la littérature, le livre d’un homme qui sait sa passion pour la fiction tout comme il sait l’impact qu’ont sur nous ces univers fictionnels dont l’ensemble ou presque des théoriciens nous disent cependant l’étanchéité et le peu d’impact véritable sur le monde réel.

Ces théoriciens arguent selon le syllogisme suivant: petit un, quand nous allons au cinéma, que nous lisons un roman ou que nous allons au théâtre, nous savons que ce que nous ...