In unserer Rubrik Klangwelten werden regelmäßig Alben rezensiert. Diese Woche dreht sich alles um Bands, die dieses Jahr beim Out of the Crowd Festival auftreten.

Vielfalt ist Trumpf: Dieses Jahr setzt das Out of the Crowd, das unabhängig von den Schwankungen und Absagen in der hiesigen Festivalszene standhaft in die 15. Runde geht, weniger auf Post- und Mathrock und bietet dafür ein äußerst vielseitiges Programm, das zeigt: Indierock ist lange nicht tot, man muss nur abseits der Mainstream- langweiler horchen, um vitale, spannende Musik zu hören. Wir haben uns mit Organisator Nicolas Przeor unterhalten und stellen das Festival und die Highlights vor.