Die Studentenunruhen von 1968 erschütterten die westliche Welt wie kein anderes Ereignis nach dem Zweiten Weltkrieg. In einigen Ländern waren die Proteste recht gewaltsam und entwickelten sich in den 1970er Jahren sogar bis zum Terrorismus. Eine Ausstellung zeigt nun die Auswirkungen von Mai 68 in Luxemburg, wo alles ein bisschen friedlicher ...