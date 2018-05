Bereits zum fünften Mal findet am Pfingstwochenende das Musik- und Kulturfestival „Koll an Aktioun“ auf dem Gelände der alten Schiefermine in Obermartelingen statt. In Zusammenarbeit mit lokalen und regionalen Partnern fährt die „Kollibri asbl.“ mit einem Programm auf, das von Konzerten über Zirkus- und Straßenkunst bis hin zu Lesungen und Workshops reicht. Aber was steht zwischen den Programmzeilen? Dies wollte das Tageblatt von zwei Mitveranstaltern, Philippe Schockweiler und Marc Thein, wissen.

Tageblatt: Wie würden Sie den Kulturbegriff im Rahmen des „Koll an Aktioun“ definieren?

Philippe Schockweiler: Wir befinden uns in der besonderen Situation, dass das Festival auf einem Gelände stattfindet, das bereits ein wertvolles kulturelles Erbe beherbergt, das aber für einige Zeit in Vergessenheit geraten war. Dieser Umstand kann quasi symbolisch für den Gang mancher Dinge in Luxemburg stehen. Das Gelände hätte eigentlich in ...