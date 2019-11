Mit „ Joueurs/Mao II/Les noms “ adaptiert Julien Gosselin Texte von Don DeLillo über den modernen Terrorismus als Monumentaltheater von über neun Stunden. Technisch passiert dies auf höchstem Niveau, aber als Zuschauer muss man bereit sein, sich weitgehend zu unterwerfen, um dieses Spektakel zu genießen.

Von Jeff Thoss

Stell dir vor, das Stück des Jahres wird aufgeführt und niemand geht hin. Vergangene Woche trugen Julien Gosselin und sein Ensemble „Si vous pouviez lécher mon cœur“ an drei aufeinanderfolgenden Abenden ihre Don-DeLillo-Adaptation „Joueurs/Mao II/Les noms“ im „Grand théâtre“ auf. Drei Mal, am 21., 22. und 23. November, spielten sie vor einem Saal, für den das Adjektiv „halb leer“ beschönigend wirkt. An der Qualität der Darbietung ändert die Besucherzahl freilich nichts. Die insgesamt neuneinhalbstündige Inszenierung, die 2018 in Avignon ohne Pausen uraufgeführt wurde, bestach als technisch raffiniertes, multimediales Dauerfeuerwerk, das eine schauspielerische Glanzleistung nach der anderen hervorbrachte. Die auf schiere Überwältigung der Zuschauer angelegte Ästhetik Gosselins ließ einen jedoch mit einem leicht mulmigen Gefühl zurück.

Zu Beginn des ersten Abends laufen Bilder vom Bau des World Trade Centers auf einer großen Leinwand über der Bühne. Damit ist schon das bestimmende Thema des Dramenzyklus angedeutet, jenes Thema, das sich als roter Faden durch das Werk Don DeLillos zieht und es – im Rückblick nach 9/11 – zunehmend als prophetisch erscheinen lässt. Seit den 1970ern handeln seine Romane und Erzählungen vom Terrorismus, der die Ausweitung von Konsumgesellschaft, Globalisierung und Kapitalismus, aus der er hervorgeht, gewaltsam beenden möchte. Daneben zählen Sex, Sprache und Kunst zu den wiederkehrenden Motiven.

Irrationale Gewalt und ästhetische Erfahrung

In „Joueurs“ (1977) entfliehen zwei New Yorker Yuppies ihrem schal gewordenen Eheleben: Sie vergnügt sich mit einem schwulen Pärchen, er schließt sich einer linksradikalen Gruppe an, die einen Anschlag auf die Börse plant. „Mao II“ (1991) dreht sich um einen Schriftsteller, der überzeugt ist, Terroristen hätten die Rolle der Künstler in der Gesellschaft übernommen. Er reist in den Nahen Osten, um auf eigene Faust einen Schweizer Dichter aus der Geiselhaft von Maoisten zu befreien. Ein Risikoanalyst begibt sich in „Les noms“ (1982) auf die Spuren einer mörderischen Sekte in Griechenland, die ihre Opfer aufgrund ihrer Initialen aussucht. Das Zwischenspiel „Le Marteau et la faucille“ (2011) führt als Einziges ins neue Jahrtausend; ein Finanzverbrecher erzählt hier vom großen Crash.

DeLillos Geschichten, von Gosselin ohne größere Eingriffe ihren Vorlagen entnommen, kreisen um Menschen, die ihre sichere, aber unheroische Existenz im Herzen der westlichen Zivilisation hinter sich lassen und der Faszination irrationaler Gewaltakte erliegen. Unweigerlich fühlt man sich an Gosselins Landsmann Jean Baudrillard erinnert, von dem es heißt, er habe sich philosophisch vielfach mit genau jenen Fragen beschäftigt, die der US-Autor auf literarischem Gebiet bearbeitet. In „L’Esprit du terrorisme“ (2002) spricht Baudrillard von „cette imagination terroriste (sans le savoir) qui nous habite tous“, vom uneingestandenen Wunsch aller, das hegemoniale System des globalisierten Kapitalismus zerstört zu sehen, der Attentaten wie denen von 9/11 erst ihre größere Bedeutung verleiht.

Verdoppelte, verdeckte und getäuschte Blicke

„Joueurs/Mao II/Les noms“ lässt sich ohne Weiteres als Reflexion hierüber verstehen. Nur, wie viel Reflexion ist möglich oder überhaupt erwünscht inmitten der Masse an Sinneseindrücken, denen man sich während drei Mal drei Stunden aussetzt? Gosselins Theater ist unfassbar laut und rasant. Es projiziert Texte, lässt sie flüstern, schreien, singen, jagt seine Schauspieler*innen durch den Zuschauerraum und zwingt sie, sich 20 Minuten nackt auf dem Boden zu wälzen oder 45-minütige Monologe vorzutragen. Die fast durchgängig präsente Musik wirkt hypnotisch, mit ätherischen Ambient-Klängen, langsam modulierten Synthie-Arpeggios und endlosen Post-Rock-Crescendi. Gilt hier nicht vielmehr das Primat einer absoluten ästhetischen Erfahrung, die sich kaum noch begrifflich auflösen lässt?

Über das wichtigste künstlerische Verfahren Julien Gosselins ist derweil noch nichts gesagt worden. In den neuneinhalb Stunden wird fast zur Gänze mit Live-Videoprojektionen gearbeitet. Während die Bühne und damit auch die Schauspieler*innen von Glas- und Holzwänden, halbdurchsichtigen Vorhängen und Nebelmaschinen zu unterschiedlichen Graden verhüllt werden, filmt ein Kameramann das Geschehen dahinter. Auf mehrere Leinwände im Saal übertragen bekommt man es wieder zu Gesicht. So werden Blicke beständig verdoppelt und verdeckt.

Foto: Simon Gosselin

Zu den vielen Szenen, die man nicht nur aus diesem Grund wiederholt möchte, zählt etwa ein Beziehungsstreit in „Les noms“, während dem die Bühne komplett umgebaut wird. Oben auf dem Bildschirm liegt der Fokus auf den Partnern, die sich gegenseitig anbrüllen, derweil unten Techniker*innen und Schauspieler*innen wie wild Requisiten herumschieben.

Die Fusion aus Theater und Kino zieht Gosselins am konsequentesten in „Joueurs“ durch. Hier ist während der ersten Stunde überhaupt niemand „in echt“ zu sehen. Die einzelnen Szenen werden als Plansequenzen gezeigt, perfekt komponiert und von Schwarzblenden unterbrochen, gedreht hinter dem von Holzwänden abgeschirmten Bühnenbereich. Die technische Illusion dieses Live-Kinos funktioniert so reibungslos, dass man sich durchaus wundert, ob man nicht einfach ein bereits abgedrehtes und fertig montiertes Video vorgesetzt bekommt.

Kein Durchatmen

Aber, wie sich im Laufe der Aufführung herausstellt, selbst die Musik ist live und wird von drei Musikern vom hinteren Ende der Bühne beigesteuert. Mit seinen poppigen Bildern irgendwo zwischen Oliver Stones „Wall Street“ (1987) und Jean-Luc Godards „La Chinoise“ (1967) ist „Joueurs“ wahrscheinlich das beeindruckendste der Stücke, wenngleich auch die anderen beiden unzählige Überraschungen bereithalten und bis zur letzten Minute innovativ bleiben.

Es gibt, trotz der Verteilung auf drei separate Vorstellungen, weder Durchhänger noch Durchatmen. „Joueurs/Mao II/Les noms“ beansprucht sein Ensemble und sein Publikum aufs Maximum. Gosselins Auseinandersetzung mit der Faszination des Terrorismus erfordert die Auslieferung des Publikums an ein ästhetisch auf seine Weise gewaltsames Regime. So brillant und virtuos diese Mammutproduktion sein mag, das Unbehagen an der Vereinnahmung des eigenen Sensoriums wächst über die Abende. „Le spectacle du terrorisme impose le terrorisme du spectacle“, heißt es bei Baudrillard.