Es wurde schon vor einem Jahr angekündigt, sodass die Biennale-Nostalgiker der Ca’ del Duca ausreichend Zeit hatten, sich auf ein neues Abenteuer einzustellen: Der luxemburgische Pavillon ist ins Zentrum der Biennale umgezogen. Am Donnerstag wurde das neue luxemburgische Ausstellungsgelände im Laufe der Vernissage der Ausstellung „The Architecture of the Common Ground“ eingeweiht – und gleichzeitig das Geheimnis um Konzept und Gestaltung des vom „Luxembourg Center for Architecture“ (LUCA) und der Universität kuratierten Pavillons gelüftet. Wir haben uns mit Andrea Rumpf vom LUCA unterhalten, liefern unsere Eindrücke von der Vernissage und die wichtigsten Fakten ...