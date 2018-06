vum Anne Schaaf an Jeff Schinker

Sou zimlech all Land huet op d’mannst ee bekannte Komiker oder Kabarettist, dee vun engem breede Public gefeiert gëtt, well en anscheinend en Nerv trëfft, mat senger Aart a Weis, dat unzeschwätzen, wat an sengem Heemechtsland geschitt a virun allem schifleeft. Zu Lëtzebuerg fënnt notamment de Marc Schmit säit sechs Joer mat senger Show “Schmit Happens” vill Zousproch. Mä wéi geet dëse Comedian vir, wat schwätzt en un a wat léisst en ewech? A wat seet säin Humor iwwert d’Lag/Laach vun der Natioun aus? Eng Analys.

Humor besteet ënner anerem doran, dass een iwwer Saache laacht, déi eigentlech net witzeg sinn. D’Laache soll kuerzfristeg dobäi hëllefen, besser mat deem kënnen ëmzegoen, wat ronderëm ee geschitt. Jee no Humor kann dat och bedeiten, dass ee sech u sougenannte Randgruppe vergräift. Dëst kann ee Ventil si fir sozial Onsécherheeten oder Differenzen duerzestellen an esou zu méi Akzeptanz féieren – an enger Serie ewéi “Family Guy” gi pedophil, rassistesch, homosexuell an iwwergewiichteg Figuren uerdentlech op d’Schëpp geholl. De Message ass awer ee kriteschen: Bei “Family Guy” gëtt trotz apparenter Geschmacklosegkeet duergestallt, wat an der amerikanescher Gesellschaft falsch leeft. Humor kann och eng Form vun demokrateschem Konsens sinn – wa jiddereen dem Laachen zum Affer fält, entsteet eng differenz-iwwergräifend Communautéit.

An deem Sënn mécht de Marc Schmit eigentlech alles richteg: Bei him gëtt (quasi) all Partei (wann och net gläichermoossen) an d’Lächerlecht gezunn, an nieft de sëlleche Schwulen-, Schwaarzen- a Portugisewitzer kritt och de gemittleche wäisse Lëtzebuerger säi Fett ewech. Glécklecherweis huet en dees jo genuch.

Mä déi grouss Fro, déi sech stellt, ass déi vun der Aart a Weis virzegoen – an och déi vum Zil, dat e ...