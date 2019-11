Sie wollen “the greatest band in the world” sein und legen sich mit dem Teufel in Person an – doch vor der Welt ist erst mal Luxemburg dran. Tenacious D gehen 2020 auf Tour und werden am 15. Februar einen Halt in der Rockhal einlegen. Zwei weitere Daten könnten Fans von rockigeren Klängen erfreuen: Mit Nightwish, Evanescence und Within Temptation kommen 2020 drei der bekanntesten “female-fronted Metal bands” nach Luxemburg.

Jack Black und Kyle Gass wollen nur „one chance to rock your socks off“: Dafür gibt es neben der neuen Platte “Post-Apocalypto” selbst gezeichnete Illustrationen und eine YouTube-Serie. Ernst nimmt sich das Duo sich nach wie vor nicht – doch genau diese Mischung aus Rock und Comedy scheint bei den Fans gut anzukommen. Tickets werden ab Freitag, den 15. November um 10 Uhr verkauft.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Evanescence (@evanescenceofficial) am Okt 29, 2019 um 3:11 PDT

Geballte Frauen-Power ist vorprogrammiert, wenn Evanescence-Sängerin Amy Lee und Sharon den Adel von Within Temptation die Kräfte bündeln werden. Die gemeinsame “Worlds Collide”-Tour führt die beiden Bands unter anderem nach Luxemburg – am 26. April in die Rockhal.

Auch für die Symphonic-Metal-Band Nightwish aus Finnland ist Luxemburg kein Neuland. Die Musiker machen am 29. November Halt in der Rockhal.