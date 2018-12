In außerordentlichen Kongressen diskutierten LSAP, DP und “déi gréng” über den ausgearbeiteten Koalitionsvertrag. Drei Mal gab es ein OK der Parteikongresse für den Koalitionsvertrag, doch der Enthusiasmus darüber variierte stark je nach Veranstaltungsort. Ein Überblick.

Zustimmung bei der LSAP – unter Vorbehalt

Die LSAP tat sich nicht so leicht mit einer Regierungsbeteiligung wie ihre Partner der Dreierkoalition. Während des außerordentlichen Kongresses im Strassener „Centre Barblé“ gab es zwar eine Mehrheit für das ausgehandelte Koalitionsabkommen. Es gab aber auch teilweise heftige Kritik an Partei, an Programm und an Personalien.

LSAP-Minister Etienne Schneider: Vize-Premier, Wirtschaft, Gesundheit Jean Asselborn: Äußere Angelegenheiten, Immigration Romain Schneider: Landwirtschaft, Soziales Taina Bofferding: Innere Angelegenheiten, Chancengleichheit Paulette Lenert: Kooperation und Konsumentenschutz Dan Kersch: Arbeit, Solidarwirtschaft, Sport (angenommen von 56 der 69 Mitglieder des Generalrates)

So ergriffen gleich zu Beginn der Diskussion über das von Spitzenkandidat Etienne Schneider in groben Zügen vorgestellte Koalitionsprogramm mehrere Jungsozialisten das Wort und verwiesen auf das historisch schlechte Wahlresultat ihrer Partei, auf die fehlende personelle Erneuerung, auf die fehlende Zeit zur Analyse des Textes (der nur einen Tag vor dem Kongress vorlag) und auf inhaltliche Schwächen.

Nicht nur ...