Die fünfköpfige Oppositionsfraktion „Är Leit“ verlangte eine völlige Transparenz in diesem Dossier. „Was genau wird dort gebaut? Welche Auswirkungen wird das Gesamtprojekt auf das Landschaftsbild haben? Was ist mit der Lichtverschmutzung? Was wird in puncto öffentlicher Verkehr unternommen? Warum sind nur 135 Parkplätze vorgesehen, wo doch von 400 Mitarbeitern die Rede geht? Welche Konsequenzen wird das Datencenter auf die bereits jetzt alarmierende Verkehrssituation auf Roost und auch im Kern von Bissen haben? Und was wird unternommen, um diese Situation zu verbessern? Wie sieht es mit der Abführung des Oberflächenwassers aus? Werden diesbezüglich Wasserrückhaltebecken eingeplant? Wie werden die lang andauernden Bauarbeiten organisiert?“, lauteten nur einige der Fragen.

Diese Umklassierung sei ein Wink an Google gewesen, dass die Gemeinde Bissen gewillt sei, ein Datencenter aufzunehmen, so Schummer weiter. Nach dem einstimmigen Votum erhofften sich die Ädilen eine transparentere Zusammenarbeit mit dem Internetgiganten, denn viele Fragen standen noch offen. Aufgrund einzelner, nicht bestätigter Informationen hieß es zu diesem Zeitpunkt lediglich, dass das Projekt mehrere zwischen 25 und 35 Meter hohe Gebäude vorsehe. Das Gesamtvorhaben sollte rund eine Milliarde Euro kosten, die Bauzeit acht bis zehn Jahre betragen. Später würden dort 400 Angestellte arbeiten. Mehr war nicht bekannt.

Jedem war sofort klar, dass ein solches Projekt nicht im Handumdrehen zu schaffen war. Die erste Hürde bestand in der Umklassierung eines etwa 50 Fußballfelder großen Areals in eine „Zone spéciale Datacenter“. Somit sollte klar festgehalten werden, dass auf dieser grünen Wiese lediglich ein Datencenter errichtet werden darf und nichts anderes, so Bürgermeister Jos Schummer (CSV) in der Gemeinderatssitzung vom 7. Januar 2019, während der es u.a. zur provisorischen Umklassierung des Areals kommen sollte.

Vor den Gemeindewahlen im Oktober 2017 wurde in Bissen über eine ganze Reihe von großen Projekten gesprochen, doch von einem Google-Datencenter auf „Busbierg“ war damals noch nicht die Rede. Erst im Sommer 2018 sickerten erste Informationen durch. Ein Bauträger namens „London Bridge“ soll ein rund 33 Hektar großes Areal auf „Busbierg“ (Gemeinde Bissen) für den Bau eines Datencenters erworben haben, hieß es. Obwohl auf keinem der offiziellen Papiere der Name eines Unternehmens auftauchte, sprach man landauf, landab gleich von einer geplanten Niederlassung des Internetriesen Google.

Das in eine „Zone spéciale Datacenter“ umklassierte Areal auf „Busbierg“

Am 22. Januar 2019 fand in der Gemeinde eine Infoveranstaltung zum allgemeinen Bebauungsplan für das als „Zone Datacenter“ ausgewiesene Areal statt. Doch viel schlauer waren die rund 30 Anwesenden anschließend nicht.

Laut Lex Faber vom Studienbüro Zeyen&Baumann hieß es damals, dass auf 30 Prozent der 33 Hektar großen Fläche Gebäude gebaut werden dürften, was einer Fläche von 88.000 Quadratmetern gleichkäme. Die Höhe der Gebäude wurde auf maximal 33 Meter festgelegt. Somit würde in etwa eine 387.900 Quadratmeter große Brutto-Geschossfläche erreicht, so Faber damals.

Massiver Ressourcenverbrauch

Obwohl es Fledermäuse und unzählige andere Vogelarten auf dem Areal gibt, heißt es laut einer Umweltprüfung von „Enviro Services International“ und „Dewey Muller“, dass dieses Gebiet nicht „lebensnotwendig“ für die Tiere ist. „Ob die Verkehrsbelastung mittelfristig im Kumulativ mit der gesamten Industrie- und Gewerbezone Bissens tatsächlich im vertretbaren Rahmen bleibt“, sei aufgrund Datenmangels zur Gesamtübersicht über das zu erwartende Verkehrsaufkommen der ZAC Bissen nicht abschätzbar. Und weiter: „Es können Belastungen durch die Planumsetzung auf die umliegenden Betriebe und die Bevölkerung entstehen, da Lüftungssysteme geplant sind, von denen eine hohe, stetige Lärmbelastung ausgeht.“

Auch die Fragen zum genauen Standort späterer Rückhaltebecken für das Oberflächenwasser oder zur Kühlung und den dafür benötigten Riesenmengen an Wasser blieben an sich unbeantwortet. Was den Stromverbrauch anbelangt, konnte während der Infoveranstaltung am 22. Januar niemand die Aussagen eines Anwesenden bestätigen, der von 250 Megawatt sprach. Dieser Stromverbrauch würde dem des gesamten Landes gleichkommen, nimmt man die Industriebetriebe aus diesem Vergleich heraus.

Bürgerinitiative schlägt Alarm

„Wir wollen Klarheit unter anderem über folgende Fragen“, forderte die neu gegründete Bürgerinitiative im Februar 2019 in einem Rundschreiben: „Wer hat die 50,5 Millionen Euro für das Google-Gelände auf ,Busbierg‘ bezahlt? Wie hoch belaufen sich die Kosten für den speziellen Anschluss an die Sebes-Wasserleitung und an das Verkehrsnetz, für die großen Rückhaltebecken auf fremdem Gelände und für die Ableitung des Regenwassers in den Vorfluter (Attert)? Wie hoch werden die zukünftigen Steuereinnahmen aus dem Google-Datencenter auf ,Busbierg‘ für den Staat und die Gemeinde Bissen veranschlagt? Wie viele Arbeitsplätze sollen im Datacenter wirklich entstehen und welchen Einfluss wird dies auf die Verkehrsentwicklung in Bissen haben?“

Erinnert wurde ebenfalls an die jährlich 2,5 Tetrawattstunden Strom, die das Datacenter brauche. Das Netz von Creos würde dafür nicht reichen, sodass neue Hochspannungstrassen entstehen müssten. Wer solle die ganzen Kosten tragen, wollte die Bürgerinitiative wissen. Im Rundschreiben ging es zudem um die großflächige Versiegelung der guten Ackerböden. 54 Prozent der rund 33 Hektar Land sollen voraussichtlich bebaut werden. „Wohin werden die großen Mengen an Oberflächenwasser geleitet?“, fragte sich die Bürgerinitiative weiter und machte sich ebenfalls Gedanken über die Luft- und Lichtverschmutzung, Geräuschpegel der Kühlaggregate usw.

Von der N7 aus (in Höhe von Mako S.A.) soll eine neue Straße über Hügel und Täler bis zum Datencenter gebaut werden

Am 19. Juni kam es dann zu einer Gemeinderatssitzung, die im Nachhinein für viel Streit, Demissionen, ja sogar zum Verlust der bis dahin herrschenden CSV-Mehrheit führte. Im Sitzungssaal herrschte großes Gedränge, als über die definitive Änderung des Bebauungsplans auf „Busbierg“ abgestimmt wurde. Bürgermeister Schummer sprach u.a. von 143 schriftlich eingereichten Reklamationsschreiben, von Aktionen der Bürgerinitiative und von einer offiziellen Opposition des „Mouvement écologique“.

Stillschweigen

Zusammengefasst muss man sagen, dass sich viele Bürger die Frage stellten, warum in dem gesamten Dossier dermaßen Stillschweigen bewahrt wurde. In einem Interview hatte Bürgermeister Schummer zu verstehen gegeben, er kenne alle Zahlen zum Projekt Datacenter, doch er dürfe nichts dazu zu sagen. Solche und ähnliche Äußerungen erhitzten natürlich zusätzlich die Gemüter.

Da sämtliche Fragen zum Projekt noch immer offen im Raum standen, enthielten sich die fünf Oppositionsräte bei der Abstimmung über die Umklassierung des Areals auf „Busbierg“. Rat Christian Hoscheid (CSV) gab zu verstehen, dass es bei dieser Änderung des Bebauungsplans nicht nur um „Google oder nicht Google“, sondern auch um das Landschaftsbild rund um Bissen für die nächsten Jahrzehnte gehe. Aus diesen und anderen Gründen stimmte er dagegen. Rätin Cindy Barros (CSV) meinte, man hätte weit mehr mit den Bürgern reden müssen, anstatt sie in Unwissenheit zu lassen. Auch sie stimmte gegen den Schöffenrat. So wurde die Umänderung mit nur vier CSV-Stimmen gutgeheißen.

Wechsel an der Spitze der Gemeinde

Dann ging es Schlag auf Schlag. Sowohl Rätin Cindy Barros als auch Bürgermeister Jos Schummer drehten der CSV den Rücken zu und demissionierten wenige Tage nach der letzten Gemeinderatssitzung aus der Partei. Diese habe ihn seit Bekanntgabe des Projekts im Regen stehen lassen, so Schummer damals. Damit hatte die CSV ihre knappe Mehrheit von 6 gegen 5 verloren und so schlug die „Är Leit“-Fraktion vor, dass der CSV-Schöffenrat in seiner Gesamtheit die Stühle an der Spitze der Gemeinde freimachen sollte.

Es dauerte gleich mehrere Monate (über die Sommerferien hinweg), bis sich die Führungsriege dazu entschloss. Anfangs war man davon ausgegangen, dass sowohl Bürgermeister Schummer als auch seine beiden Schöffen gleichzeitig von ihren Posten demissionieren würden. Doch als die beiden Letztgenannten am 23. September während einer Pressekonferenz ihren Rücktritt bekannt gaben, gab Schummer wenig später zu verstehen, er sehe keinen Grund für eine Demission seinerseits.

Schummer tritt zurück

Nach vielem Hin und Her, auf das wir hier nicht im Detail eingehen wollen, trat Schummer dann doch noch als Gemeindevater zurück (Anm. d. Red.: In Zwischenzeit hat Jos Schummer ebenfalls seine Demission aus dem Gemeinderat bekannt gegeben). Neuer Bürgermeister wurde David Viaggi, Roger Saurfeld wurde Erster Schöffe, Cindy Barros bekleidet das Amt des Zweiten Schöffen.

Aufgrund der Unstimmigkeiten in Sachen Datencenter hat sich demnach in den letzten Monaten vieles im Gemeinderat Bissen geändert, was man in puncto Informationspolitik rund um das Megaprojekt keinesfalls behaupten kann. Vielleicht wird sich dieses Blatt im Laufe der Infoveranstaltung, die Google für heute Abend 18 Uhr im Saal „Frounert“ in Bissen einberufen hat, wenden. Nach alledem, was sich bisher in diesem Dossier auf lokaler Ebene ereignet hat, wäre es zu wünschen, dass die Bürger dieser Gemeinde und darüber hinaus endlich Klarheit über die Ausmaße dieses Projekts bekommen.