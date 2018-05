Innovativ und gleichzeitig “back to the roots”, so beschreibt Landwirtschaftsminister Fernand Etgen (DP) das Projekt “Solidarische Landwirtschaft”, liebevoll “Solawi” genannt. Eine Partnerschaft zwischen Bauern und Konsumenten, aus der beide Parteien einen großen Nutzen ziehen.

Das Prinzip der solidarischen Landwirtschaft präsentiert sich wie folgt: Der Konsument engagiert sich dazu, dem Bauern seine Ernte eine Saison lang abzunehmen, und sichert diesem mit seiner Vorauszahlung ein festes Einkommen. Dadurch kann der Bauer genau planen, wie viel Gemüse er anbauen muss. Das Risiko eines Ernteverlustes, der zum Beispiel durch Schädlinge oder Klimaeinwirkung eintreten kann, wird so auf die Gemeinschaft verteilt. Der Konsument weiß gleichzeitig, wo seine Lebensmittel herkommen, und lernt die Frische und Abwechslung je nach Saison wieder besser zu schätzen.

Bei Jeff Weydert, der zusammen mit seiner Frau den Fromburger Hof in Osweiler betreibt, ist die Verbundenheit der Kunden mit dem Produkt außergewöhnlich. Wer hier den Pauschalpreis für eine Saison bezahlt, kann je nach Bedarf und Verfügbarkeit sein eigenes Gemüse am Hof ernten.

Hilfreicher Perspektivenwechsel

“Wer mit eigenen Händen im Boden gräbt, begreift das Gesamtbild besser. Die Probleme des Bauern erscheinen einem viel klarer und Herausforderungen können partnerschaftlich angegangen werden. Auch die Verbundenheit von Mensch und Natur rückt wieder in den Vordergrund”, erklärt Umweltministerin Carole Dieschbourg.

Das Konzept und die bisherigen Teilnehmer der solidarischen Landwirtschaft in Luxemburg wurden am Mittwochnachmittag auf dem idyllischen Fromburger Hof vorgestellt. In einer Diskussionsrunde kamen die verschiedenen Akteure zu Wort.

Zwar steckt die solidarische Landwirtschaft in Luxemburg noch in den Kinderschuhen (und entsprechend viel Platz ist noch auf der Karte auf solawi.lu, siehe Foto), aber es haben sich schon einige Gemeinschaften gebildet, die Gemüse und Obst eigenhändig anbauen.

Pionier war die Genossenschaft “Terra”, deren Garten sich nur zehn Minuten von der Hauptstadt entfernt befindet. Pit Reichert, Gemüsegärtner bei “Terra”, ist vor allem der Austausch mit und zwischen den Konsumenten wichtig: “Unsere Kunden reden viel miteinander, tauschen Ideen und Rezepte aus. Solawi fördert soziale Kohäsion und beinhaltet auch eine wichtige pädagogische Komponente.”

Da professionelle Gärtner zurzeit auf dem Markt fehlen, sprach sich Tom Delles, Direktor der Ackerbauschule, für die weitere Förderung der Ausbildung aus. 2016 startete das “Lycée technique agricole” erstmals ein Pilotprojekt, aus dem zwei heute erfolgreiche Gärtner hervorgingen, die gerade selbst an einem Solawi-Projekt arbeiten. “Die Ausbildung dauert drei Jahre und richtet sich an Quereinsteiger. Das Bildungsministerium finanziert bisher zwei Lehrplätze”, informiert der Schuldirektor. Die Förderung eines weiteren Ausbildungsplatzes schließt Arbeitsminister Nicolas Schmit nicht aus.

Weitere Infos und alle Akteure der solidarischen Landwirtschaft finden Sie unter www.solawi.lu.