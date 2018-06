Europa sucht nach Antworten in der Flüchtlings- und Asylpolitik. Diese erhoffen sich die Staaten unter anderem von Wolfgang Pusztai. Der Österreicher ist Politik- und Sicherheitsberater mit den Schwerpunkten Libyen und Migration. Vor Kurzem hat Pusztai eine Studie für das italienische Außenministerium mitverfasst. Dieselben Grundgedanken hat er in Brüssel vorgetragen. Vieles deutet darauf hin, dass Pusztais Überlegungen am Sonntag beim EU-Sondergipfel Einzug in die Schlusserklärung finden. Hier stellt er sie vor.

Tageblatt: Die Frage der Migration steht momentan im Zentrum der Diskussionen um die Zukunft der Europäischen Union. Ende kommender Woche müssen sich die Mitgliedstaaten beim EU-Gipfel fast schon auf einen gemeinsamen Plan in Asyl- und Flüchtlingsfragen einigen, ...