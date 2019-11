Der „Conseil national des finances publiques“ (CNFP) wurde 2014 gegründet. Ziel der kleinen staatlichen Institution ist es, eine unabhängige Bewertung zu den Finanzen und den Finanzplänen des Landes zu geben. In jedem Mitgliedsland der Euro-Zone gibt es eine solche Institution. Untersucht wird vor allem, ob die Pläne regelkonform mit den Vorgaben der EU sind. Mit den regelmäßigen Untersuchungen sollen staatliche Schuldenkrisen vermieden werden.

Am Montag gab der Rat nun seine Bewertung der von der Luxemburger Regierung vorgestellten Haushaltspläne bis zum Jahr 2023 ab. Laut Vorgaben soll der Staat in den Jahren 2020 bis 2022 einen positiven Haushaltssaldo von 0,5 Prozent erwirtschaften. 2019 waren es minus 0,5 Prozent. Welchen Prozentsatz es 2023 sein soll, wird erst 2022 entschieden.

Andere Länder sind ambitiöser

In dem untersuchten Zeitraum wird diese Regel auch wohl eingehalten werden, unterstreicht Romain Bausch. Der frühere Geschäftsführer des Satellitenbetreibers SES ist heute Präsident des CNFP. „Auch wenn man sagen muss, dass das nur das geforderte Minimum ist. Andere Länder sind da ambitiöser. Aber die Regierung hat sich bewusst für das Minimum entschieden.“

Zudem stellt er fest, dass sich, laut den Plänen der Regierung, die Haushaltssituation in den Jahren 2019 und 2020 erst verschlechtert, um sich dann in den Jahren 2021 bis 2023 wieder zu verbessern. Sowohl „Ausgaben für Staatsbedienstete als auch staatliche Investitionen sollen sich dann weniger dynamisch entwickeln“, stellt er fest. „Das muss hinterfragt werden“, meint er. Immerhin bewege man sich in Richtung eine Million Einwohner. Das brauche Investitionen und Verwaltung.

Auch bemängelt die Organisation, dass das volkswirtschaftliche Szenario „nicht kohärent“ sei. So werden fürs Wirtschaftswachstum Prognosen genutzt, die Statec im März errechnet hat. Neuere Prognosen (in diesem Jahr schlechtere) werden nicht berücksichtigt. Und diese Risiken fürs Wachstum sind real, so Bausch. Die Verlässlichkeit der Zahlen sei nicht gesichert.

Aus Defizit wird Plus

Geplant sei zudem eine Steuerreform, die jedoch nicht in den Zahlen berücksichtigt werde. „Da werden die Steuereinnahmen des Staates doch wohl fallen“, so Bausch. Maßnahmen gegen den Klimawandel seien nicht in dem Budget enthalten.

Auch wenn es dieses Jahr wohl wieder der Fall sein wird, so „muss der Haushaltssaldo nicht am Ende jedes Jahres besser ausfallen als geplant“, warnt Bausch. Der Zentralstaat hat laut Plänen dieses Jahr mit einem Defizit von 650 Millionen Euro gerechnet – wird aber laut den jüngsten Zahlen wohl mit einem Plus abschließen. Im kommenden Jahr rechnet der Zentralstaat dann mit einem deutlichen Defizit. Unter anderem wird ein Militärflugzeug für rund 200 Millionen Euro verbucht werden müssen.

Was nun die Verschuldung Luxemburgs angeht, so soll diese bis im Volumen weiter ansteigen. Da die Wirtschaft in dieser Zeit weiter wachsen soll, soll der Verschuldungsgrad des Landes bis 2023 auf 17,5 Prozent der Wirtschaftsleistung fallen. „Das Ziel, den Schuldenstand bei unter 30 Prozent zu halten, müsste die Regierung also erreichen“, schlussfolgert Bausch.