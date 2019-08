Vier Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag einen Mann in Esch überfallen. Die vier Täter lauerten ihrem Opfer um 0.15 Uhr an der Kreuzung zwischen der avenue de la Gare und der rue Nothomb auf. Sie nahmen ihn in den Schwitzkasten, zerrten ihn zu Boden und entwendeten die Brieftasche. Anschließend flüchteten die Angreifer in Richtung rue de la Libération. Das Opfer wurde beim Angriff leicht verletzt.

Mann vor Lokal beraubt

Fast zeitgleich wurde ein weiterer Mann beraubt. Ein Unbekannter rempelte das Opfer in der allée Scheffer in Luxemburg-Stadt vor einem Lokal an und klaute dabei das Mobiltelefon des Mannes. Dieser konnte den vermeintlichen Dieb, der in die rue Jean l’Aveugle eingebogen war, einholen und ihn zur Rede stellen. Der Dieb gab dem Mann das Mobiltelefon zurück und flüchtete zunächst. Einige Minuten später tauchte er jedoch wieder vor dem Lokal auf, diesmal in Begleitung zweier Männer. Die drei verprügelten den Mann und beklauten ihn erneut.