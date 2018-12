In der Nähe des Ulflinger Bahnhofs werden in der Nacht elektrische Lokomotiven untergestellt. Da diese ständig an das Stromnetz angeschlossen sind, entsteht eine erhebliche Geräuschkulisse, von der sich viele Anwohner gestört fühlen.

Claude Haagen (LSAP) hatte eine parlamentarischen Anfrage zu diesem Thema an den zuständigen Minister François Bausch („déi gréng“) gestellt. Haagen wollte wissen, welche Lösungen sich bieten würden, um die Nachtruhe der Anwohner wieder zu garantieren. Zudem wollte der Abgeordnete wissen, ob dieses Problem auch an anderen Bahnhöfen besteht und ob die Lokomotiven während der Nacht eventuell vom Netz genommen werden können, um so den Energieverbrauch zu senken und Kosten einzusparen.

Als die Fahrpläne am 10. Dezember 2007 geändert wurden, stieg auch die benötigte Kapazität der Züge in Ulflingen an. Um die Nachtruhe der Anwohner so gut wie möglich zu gewährleisten, werde das gesamte Material vom Typ „Dotso“ von der CFL im „Biwischer Lach“ und nicht am Bahnhof von Ulflingen untergestellt, so der Infrastrukturminister in seiner Antwort.

Keine Probleme

Die verschiedenen Manöver und Geräuschpegel wurden bereits in diesem Sommer angepasst und überarbeitet. Zudem würden die CFL-Verantwortlichen es in Betracht ziehen, neue Züge anzuschaffen, bei denen ein akustisches Signal entfallen würde. Diese Umstellung müsse jedoch noch ausreichend analysiert werden, da sich hierdurch wieder neue Sicherheitsfragen ergeben würden, so Bausch.

Um die Geräuschkulisse noch weiter zu senken, werden die Züge künftig mit Loks der 4000er-Serie bespannt. Diese werden dann die lauteren aus der 3000er-Serie ersetzen. Die gleichen Manöver wie in Ulflingen werden in Petingen, Ettelbrück und der Hauptstadt durchgeführt. Probleme wie in Ulflingen würde es in den anderen Bahnhöfen keine geben. Aus technischen und logistischen Gründen sei es jedoch nicht möglich, die Züge in der Nacht vom Netz zu nehmen.