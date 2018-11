Mit den Rassengesetzen von 1935 machten die Nazis die Juden in Deutschland zu Bürgern zweiter Klasse und entzogen ihnen nach und nach die Grundlagen für ein eigenständiges Leben im Deutschen Reich. Nachdem sie Luxemburg überfallen, besetzt und annektiert hatten, taten sie dasselbe mit den Juden hier.

Von Mil Lorang

Die jüdische Gemeinschaft Luxemburgs, die jüdische Kultur, das jüdische Leben wurden restlos ausgelöscht. Von den fast 4.000 jüdischen Einwohnern bei Kriegsbeginn lebten in Luxemburg bei Kriegsende nur noch etwa 60 in sogenannten Mischehen und mindestens zwei Personen lebten versteckt.

Gleich nach Hitlers Machtübernahme 1933 stieg die Zahl der Juden, die Deutschland verließen, stetig an, zuweilen in Schüben wie nach dem Inkrafttreten der Nürnberger Rassengesetze von 1935, nach der Rückgliederung des Saarlandes an Deutschland Anfang 1935, nach dem Anschluss Österreichs ans Deutsche Reich (nachfolgend „Reich“) im März 1938 und besonders nach den Novemberpogromen 1938. (1)

Évian: ein humanitäres Fiasko

Spätestens ab 1938 war den allermeisten Juden endgültig klar geworden, dass es für sie in einer „arischen“ Gesellschaft keinen Platz mehr gab. Also versuchten sie nun massenweise und in großer Panik, das Reich zu verlassen, was allerdings nur möglich war, wenn ein Land bereit war, sie aufzunehmen. Im Juli 1938 fand wegen der jüdischen Flüchtlingsproblematik in Évian-les-Bains eine internationale Konferenz statt, an der Vertreter von 32 Staaten teilnahmen, die aber quasi ergebnislos endete. ...