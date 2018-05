Politiker und andere Vertreter des Staats nehmen am Samstag bei einer offiziellen Gedenkzeremonie Abschied von Camille Gira. Der Grünen-Politiker und Staatssekretär im Nachhaltigkeitsministerium war am 16. Mai plötzlich im Alter von 59 Jahren gestorben.

Zu der Gedenkveranstaltung im Hof des Staatsministeriums werden Großherzog Henri, Parlamentspräsident Mars Di Bartolomeo, Premierminister Xavier Bettel und Verwandte Giras kommen. Auch die Mitglieder von Chamber und Regierung sowie Politiker aus der ganzen Großregion wollen Gira gedenken.

Philharmoniker spielen für Gira

Die Zeremonie wird von Musikern der Luxemburger Philharmonie begleitet. Im Anschluss wird vor einem Baum, der zur Erinnerung an Camille Gira gepflanzt wurde, eine Gedenktafel enthüllt.

Gira war lange in der Beckericher Gemeindepolitik aktiv. Ab 1982 war er Erster Schöffe, acht Jahre danach wurde er Bürgermeister. Seit 1994 war er Abgeordneter in der Luxemburger Chamber. 2013 zog er in die Regierung ein.