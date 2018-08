Der F91 Düdelingen kann am heutigen Donnerstag im Dr.-Constantin-Radulescu-Stadion Fußballgeschichte schreiben und sich als erste luxemburgische Mannschaft für die Gruppenphase der Europa League qualifizieren. Nach dem 2:0-Sieg im Hinspiel gegen CFR Cluj will das Team aus der “Forge du Sud” in Transsilvanien den letzten Schritt machen. Die Rumänen stehen derweil unter sehr starkem Druck und wurden in den vergangenen Tagen nicht müde zu betonen, dass sie das Ergebnis noch drehen werden.

Erst gegen Mittag landete der F91 Düdelingen in Cluj. Die Luxemburger wollen nicht zu viel Zeit auf rumänischem Boden verbringen. “Seit Tagen kann ich nicht mehr so gut schlafen. Immer wieder blicke ich auf die Uhr. Bei mir und den Spielern herrscht die richtige Anspannung. Das ist ein Zeichen, dass sie bereit sind. Wir sind nach Rumänien gekommen, um etwas zu gewinnen und nicht, um etwas zu vermeiden”, erklärte F91-Trainer Dino Toppmöller am Mittwoch.

Mit dem 2:0 im Rücken lässt es sich gut leben. Trifft Düdelingen einmal ins Schwarze, muss CFR wegen der Auswärtstorregelung vier Treffer erzielen, um weiterzukommen. Allerdings will der F91 nicht viel an seiner Einstellung ändern. Ein Rezept, das bisher gut aufging. Auch gegen Legia Warschau stellte man sich nicht hinten rein und wurde am Ende mit der Qualifikation für die Play-offs belohnt. “Wir werden versuchen, ein Tor zu machen, aber es ist nicht unbedingt notwendig. Wir sind auch in der Lage, 0:0 zu spielen”, so der deutsche Übungsleiter, der mit Jonathan Joubert (verletzt) und Marc-André Kruska (Gelbsperre) gleich auf zwei wichtige Stützen verzichten muss.

Joubert wird im Tor durch Joé Frising ersetzt. “Ich werde mich mit ihm unterhalten. Es ist wichtig, dass er weiß, dass er unser Vertrauen genießt. Es ist aber auch normal, dass auf diesem Niveau ein gewisser Druck auf ihm lastet”, sagte Toppmöller. Kruska wird im zentralen Mittelfeld höchstwahrscheinlich durch Clément Couturier ersetzt. Dessen Platz auf dem rechten Flügel könnten entweder Bryan Mélisse oder Edisson Jordanov einnehmen. Kevin Malget ist nach seinem starken Auftritt vor einer Woche auf der rechten Abwehrseite wohl gesetzt.

Beschämendste Niederlage

Während die Stimmung bei den Düdelingern locker ist, spürt man die Anspannung des Gegners förmlich. CFR Cluj wird von den Medien und den Zuschauern unter Druck gesetzt. Im Karpatenland wird die Niederlage gegen Düdelingen als “beschämendste Niederlage der rumänischen Fußballgeschichte” angesehen. Auch deshalb wird sich viel mit Nebenschauplätzen beschäftigt. Der F91-Koch und andere Auseinandersetzungen waren am Dienstag und Mittwoch ein großes Thema in Transsilvanien.

“Ich habe sehr viel Vertrauen in die Spieler, den Trainer und jeden im Verein. Ich hoffe, dass wir schnell ein Tor erzielen werden. Ob nach Verlängerung oder Elfmeterschießen: Am Ende müssen wir uns für die Gruppenphase qualifizieren”, gab CFR-Präsident Iuliu Muresan am Mittwoch während einer Pressekonferenz die Marschroute vor. Der portugiesische Kapitän Camora hat den Ernst der Lage erkannt: “Wenn wir uns so wie im Hinspiel präsentieren, haben wir keine Chance. Aber in der Mannschaft herrscht eine gute Stimmung und wir sind zuversichtlich, dass wir das Resultat drehen können.”

Bei Cluj könnte es in der Anfangself zu mehreren Veränderungen kommen. Im Tor wird der Litauer Giedrius Arlauskis durch den Spanier Juan Fernandez ersetzt. Ob der angeschlagene argentinische Mittelfeldmotor Juan Culio auf dem Platz stehen wird, ist weiter ungewiss. Das Stade Josy Barthel musste er am vergangenen Donnerstag bereits nach sechs Minuten verletzt verlassen. Ob der ehemalige Real-Star Julio Baptista nach langer Vereinslosigkeit bereits genügend Luft für einen Einsatz von Beginn hat, steht noch in den Sternen. Demnach kommen noch einige Rätsel auf den portugiesischen Trainer Toni Conceição zu. “Ich gehe nicht davon aus, dass uns Cluj sofort attackieren wird. Die denken sich wahrscheinlich: ‘Das sind Amateure, die Zeit wird das Problem regeln …’ Mit Sicherheit werden sie aber mit mehr Willen und Aggressivität an die Sache herangehen. Ich hatte das Gefühl, dass einige Spieler beim Gegner im Hinspiel nicht bei 100 Prozent waren”, sagte Dino Toppmöller vor dem Duell mit dem Eisenbahnerverein.

Eines hat sich der 37-jährige Deutsche fest vorgenommen: “Am Freitag will ich mich in meinen Sessel setzen und mir mit meiner Familie die Auslosung der Gruppenphase mit Düdelinger Beteiligung im Fernsehen anschauen …”

DIE KADER

CFR Cluj

Tor: Jesus Fernandez, Giedrius Arlauskis Abwehr: Cristian Manea, Adam Lang, Andrei Muresan, Camora, Paulo Vinicius, Ionut Peteleu, Daniel Pirv, Rares Ispas, Bodan-Ionut Milandru Mitteleld: Mate Males, Ovidiu Hoban, Alexandru Ionita, Mihai Bordeianu Angriff: Constanin Paun, Billel Omrani, Julio Baptista, Ionut Costache, George Tucudean, Sebastian Mailat, Robert Tambe, Giuseppe de Luca Es fehlen: Ciprian Deac, Juan Culio (beide verletzt)

F91 Düdelingen

Tor: Enzo Esposito, Joé Frising Abwehr: Aniss El Hriti, Edisson Jordanov, Kevin Malget, Jerry Prempeh, Bryan Mélisse, Milan Bisevac, Tom Schnell Mittelfeld: Clément Couturier, Mario Pokar, Dominik Stolz, Leon Jensen, Danel Sinani, Stelvio da Cruz Angriff: Sanel Ibrahimovic, Patrick Stumpf, Nicolas Perez, David Turpel, Jordann Yéyé Es fehlen: Edis Agovic (krank), Clayton de Sousa (Wade), Jonathan Joubert (Schienbein), Marc-André Kruska (gesperrt)

Schiedsrichter: David Massa – Filippo Meli, Fabiano Preti (alle ITA)

Doch ein neuer Torwart

Der F91 Düdelingen kann doch noch einen neuen Torwart verpflichten. Der Artikel 6.1. des FIFA-Transfer-Reglements sieht vor, dass auch nach Ende der Transferperiode (31.7. in Luxemburg) ein arbeitsloser Profispieler verpflichtet werden kann. Am Montag teilte der der europäische Fußballverband UEFA den Düdelingern mit, dass ein Transfer nicht mehr möglich sei. Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Jonathan Joubert werden sich die Düdelinger auf die Suche nach einem neuen Keeper machen. Wie wort.lu berichtete, soll es sich hierbei um den 34-jährigen Franzosen Landy Bonnefoi handeln, der zuletzt in Straßburg spielte. Dieser soll dann neben Joé Frising das Tor des F91 hüten. Allerdings nur dann, wenn Düdelingen in die Gruppenphase vorstößt.

Cluj-Präsident: “Eine Frechheit”

Im Vorfeld der Partie hatten die F91-Vorstandsmitglieder mehrfach die kühle Zusammenarbeit mit CFR Cluj angeprangert. “Passt auf, ihr kommt nächste Woche nach Rumänien …”, soll immer wieder angedroht worden sein.

Deren Präsident Iuliu Muresan holte jetzt zum Gegenschlag aus: “Solche Behauptungen sind eine Frechheit und dass sie einen eigenen Koch dabei haben ist ein schlechter Witz. Sie wollen für Unruhe sorgen. In Luxemburg musste unser Trainer mit dem Taxi zur Pressekonferenz fahren und in den Umkleidekabinen war es zu heiß. Zudem wurden wir zur technischen Sitzung für 21 Uhr bestellt, der F91 war nicht da, weil das Treffen bereits um 11 Uhr stattgefunden hatte. Solche Fehler dürfen einem auf diesem Niveau nicht passieren. All das haben wir der UEFA bereits mitgeteilt.”