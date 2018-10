Bewegung ist gesund, frische Luft auch, beim Wandern kommt zudem die Begegnung mit der Natur dazu. Tageblatt-Redakteurin Daisy Schengen unterhielt sich mit einem Fachmann darüber, ob Wandern den Menschen guttut.

Wandern ist die wohl bequemste Art, um Körper und Seele bei Laune zu halten. Angesichts des bemerkenswerten Netzes der Wanderwege in Luxemburg müssten wir demnach alle bei bester Laune sein. Und gesund dazu. Dr. André Schulz, Diplompsychologe, Forscher und stellvertretender Direktor von Epsylon (“Experimental Psychology Laboratories Network”, Netzwerk der Forschungsabteilungen experimentaler Psychologie) an der Uni Luxemburg, liefert interessante wissenschaftliche Erklärungen auf unsere Fragen in Bezug auf die gesundheitlichen Auswirkungen und “Nebenwirkungen” vom Wandern.

Tageblatt: Tut Wandern den Menschen gut?

Dr. André Schulz: Wandern kann grundsätzlich als körperliche Aktivität gewertet werden. Die Belastung ist so gut steuerbar, dass man es in vielen Fällen mit Ausdauersport leichter ...