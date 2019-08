Zu einem ungewöhnlich schweren Unfall ist es am Mittwochabend gegen 23.20 Uhr auf der A1 von Luxemburg in Richtung Trier gekommen: An der Ausfahrt Senningnerberg sind ein Minibus und ein Auto zusammengestoßen, worauf das Auto Feuer fing.

Der Mercedes-Kleinbus stürzte auf die Seite. Das meldet der Rettungskorps CGDIS.

Insgesamt sind 10 Menschen verletzt worden. Laut RTL sind darunter zwei Schwerverletzte.